Pubblica il video del furto all'osteria. La fidanzata del ladro contatta il proprietario: "È diffamazione"

Subisce un furto nel suo ristorante e quando le immagini del colpo vengono rese note, viene minacciato di querela dalla fidanzata del ladro: "È diffamazione". Questo quanto capitato a Treviso al titolare dell'osteria "Toni del Spin". Un caso su cui interviene anche il sindaco: "Vicenda paradossale".

Il ladro ripreso dalle telecamere di sorveglianza

Come ricostruisce TrevisoToday, il furto è stato messo a segno nel primo weekend di luglio. Nelle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza si vede un ragazzo forzare la porta d'ingresso del ristorante "Toni del Spin" con un piccolo piede di porco, fare il giro attorno al bancone e arrivare alla cassa. La forza e prende le banconote lasciate dentro, qualche centinaio di euro. Incassato il bottino, esce dal locale. Un blitz di un paio di minuti al massimo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ad agire sarebbe stato un 27enne denunciato per un altro furto. Il video è finito nelle mani delle forze dell’ordine, ma anche della stampa. La pubblicazione avrebbe fatto imbestialire il ladro e la sua compagna. I due hanno contattato il proprietario dell'attività, lamentandosi per la diffusione delle immagini e minacciando querela. "Nel video si vede chi è esattamente — dice il titolare alla stampa locale —. Appena ci arriverà la denuncia, se l’hanno fatta, risponderemo".

Il sindaco: "Situazione paradossale"

"Una situazione a dir poco paradossale. Fare i ladri non può essere considerata una libera professione da tutelare", commenta il sindaco di Treviso, Mario Conte. "Se si viene beccati poi, penso che sarebbe opportuno scusarsi con i titolari dei locali derubati invece di rivolgersi a un avvocato per tutelare la propria immagine. Ora - conclude il primo cittadino - lasciamo che le forze dell'ordine completino le loro indagini ma se sarà confermato che ad agire è stato proprio lui, lo invito a scusarsi quanto prima e a restituire quanto sottratto, invece di pensare a intraprendere cause legali".

Continua a leggere su Today.it...