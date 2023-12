Furto in casa del presidente di Mitsubishi Italia: bottino da 250mila euro

Clamoroso furto in via della Spiga a Milano. Nella serata di domenica sono stati rubati beni di lusso per un valore di circa 250mila euro dall'appartamento del presidente e Ceo di Mitsubishi Italia, il giapponese Eiko Koga. L'uomo, 56enne, si era allontanato da casa insieme alla moglie di 41 anni per una passeggiata nelle strade del centro città. E in poco meno di due ore di assenza, dalle 17 alle 18.40, al loro ritorno hanno trovato la porta d'ingresso forzata e l'abitazione messa a soqquadro. Sul posto è arrivata la polizia con gli uomini delle volanti e gli agenti della scientifica.

I responsabili del furto avrebbero portato via alcuni orologi di lusso - un Cartier e un Rolex - e diversi gioielli femminili tra collane, anelli e bracciali. Stando a quanto riferito dalla questura, nell'edificio ci sono le telecamere di sorveglianza. E proprio da lì, gli investigatori sperano di ricavare un indizio che aiuti le indagini, visto che il sistema di videosorveglianza del lussuoso appartamento era disattivato.

La banda della Bmw e furti in Centro

Nei giorni scorsi, la polizia di Stato, coordinata dalla procura della Repubblica di Milano aveva arrestato i responsabili di otto furti in appartamento in centro città, commessi da ottobre 2022 ad aprile 2023. Tra le vittime anche la nota influencer Veronica Ferraro, grande amica di Chiara Ferragni. In carcere erano finiti un 21enne e un 26enne serbi e un 22enne italiano. Per un 20enne croato era scattato invece il divieto di dimora a Milano.

L'attività, frutto delle indagini degli agenti della Squadra Investigativa del commissariato Centro, ha permesso di risalire a un'autovettura Bmw. Seguendo le tracce dell'auto, gli investigatori sono arrivati al campo nomadi di via Monte Bisbino e da lì hanno dipanato la matassa che ha portato agli arresti.

