L'auto si schianta contro un albero e prende fuoco: 20enne muore carbonizzato

Un ragazzo di soli 20 anni, Gabriele Antonino Naccari, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto ieri, giovedì 6 luglio, per le strade di Palermo. Lo schianto è avvenuto in viale Diana, alla Favorita, all'altezza di Casa Natura:il giovane alla guida di un'Alfa Mito, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell'automobile ed è finito fuori strada. L'auto si è incendiata e il giovane è rimasto intrappolato dentro l'abitacolo: quando i vigili del fuoco sono giunti sul posto, lo hanno trovato privo di vita, morto carbonizzato. Inutile l'arrivo dei sanitari.

La strada è stata chiusa dalla polizia municipale in modo da poter effettuare i rilievi per stabilire ancora l'esatta dinamica dell'incidente. Dalle prime informazioni sembrerebbe che non ci siano altri mezzi coinvolti. Chiuso anche l'ingresso alla Favorita per le auto provenienti dalla Fiera. Un divieto che ha causato incolonnamenti questa mattina nella zona. La salma del giovane Naccari, vent'anni compiuti il primo luglio scorso, è stata portata all'Istituto di medicina legale del Policlinico in attesa di nuove disposizioni da parte della Procura.

