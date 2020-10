Covid, morto in ospedale il costruttore Gabriele Cellupica: aveva 59 anni

Ha combattuto strenuamente contro il Covid-19 ma Gabriele Cellupica, stimato costruttore di Sora, nel Frusinate, ha dovuto arrendersi davanti all'aggressività di un male subdolo e senza pietà. È morto a soli 59 anni presso l'ospedale 'Fabrizio Spaziani' di Frosinone dove da qualche settimana era ricoverato dopo il manifestarsi dei primi sintomi e dopo essere risultato positivo al tampone. Lo riferisce FrosinoneToday.

Allegro, giovale, per un lungo periodo aveva prestato servizio di soccorso sulle ambulanze ma poi la passione per l'imprenditoria e la costruzione aveva vinto su tutto e si era messo a realizzare edifici, case, strutture. La sua morte ha lasciato sgomenta una città che sta vivendo quotidianamente un dramma: decine sono i cittadini contagiati e in quarantena.

I funerali di Gabriele Cellupica sono stati fissati per martedì 27 ottobre alle ore 15 nella chiesa di San Giuseppe Artigiano in via Facchini. La cerimonia verrà celebrata nel rispetto delle regole anti-Covid.