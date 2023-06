Fa il bagno e la gamba resta incastrata tra gli scogli, Gabriele muore a 26 anni: "Impossibile trovare le parole"

La dinamica e le cause del dramma forse non potranno mai essere stabilite con esattezza. Gabriele Lai, 26 anni, di Maracalagonis (Cagliari), è morto ieri in mare a Villasimius, non lontano dalla spiaggia. Il giovane ha perso la vita in acqua di fronte alla spiaggia di Is Traias. Loi era aiuto cuoco in un noto residence della zona, dove lavora anche il padre. Era entrato in mare, in quel tratto che conosceva bene, per un bagno prima del turno serale di lavoro in cucina. Alcuni turisti stranieri lo hanno visto annaspare in acqua (era rimasto con gamba incastrata tra gli scogli, a quanto pare) e lo hanno soccorso. Vani purtroppo i tentativi di rianimazione dei presenti prima e di una squadra di soccorritori del 118 poi. Il suo cuore ha smesso di battere.

La salma del povero Gabriele Loi è stata restituita alla famiglia già nella serata di martedì: è stata una disgrazia. Sgomento e cordoglio a Maracalagonis, dove il giovane era benvoluto e conosciuto da tutti.

"Da madre e da donna trovo sia impossibile trovare le parole in casi come questi - scrive su Facebook la prima cittadina di Maracalagonis, Francesca Fadda - Una notizia che mi è giunta dai media e poi da papà Simone e mamma Stefania sotto shock, un racconto che mi lascia inerme davanti al dolore, genitori dilaniati, con il respiro corto e la mente che inizia a fare mille domande. Il dolore lancinante che oggi i familiari, amici e conoscenti stanno provando è incommensurabile - continua il sindaco - così come tutte le tragedie anche di altre famiglie che porto nel cuore ma che non cito perché mi hanno chiesto silenzio assoluto. Oggi noi come comunità intera dobbiamo far sentire la nostra vicinanza a queste persone che oggi versano lacrime di disperazione, perché una comunità forte oggi fa questo. Ciao Gabriele. Ti vogliamo ricordare così, con le foto che tua mamma e tuo papà mi hanno inviato questa sera", conclude. Una giovane vita spezzata in un tranquillo pomeriggio di fine primavera.

