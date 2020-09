Sesso con minori: condannato a cinque anni il disturbatore tv Gabriele Paolini

Il disturbatore tv Gabriele Paolini è stato condannato a 5 anni in Appello per aver avuto, nel 2013, rapporti con minorenni in cambio di denaro e regali. I reati contestati sono produzione di materiale pedopornografico e tentata violenza sessuale.

Paolini condannato a 5 anni, confermata la sentenza di 1° grado

Nel giugno del 2017 Paolini era stato condannato cinque anni di reclusione dai giudici della V sezione penale del Tribunale di Roma. Sentenza confermata oggi dai giudici della Terza Sezione della Corte d'Appello. Avanzando la richiesta a 6 anni di reclusione per Paolini, il pm Claudia Terracina aveva sottolineato tra l'altro come per superare le resistenze dei tre minorenni, l'uomo avesse corrisposto somme di denaro convincendoli anche a filmare i rapporti sessuali.

Per i fatti contestati nel novembre del 2013 era finito in carcere, poi è tornato libero dopo qualche mese.

Paolini: "Una sentenza complotto contro il mio personaggio"

Per il disturbatore tv si tratta di "una sentenza complotto contro il personaggio Paolini" "Oggi - ha spiegato all'Ansa - è il giorno più importante della mia vita. Nel 2013 ho frequentato Daniel, ci siamo amati, mi ha baciato davanti ai giudici".

I legali di Paolini: "Sentenza omofoba, andremo in Cassazione"

"La sentenza ha un valore e una natura moralistica e omofoba - hanno commentato gli avvocati gli avvocati Lorenzo La Marca e Massimiliano Kornmuller -, perché i fatti contestati sono avvenuti per una relazione omosessuale. Se si fosse verificato tra due persone di diverso sesso, anche se un maggiorenne e una donna minorenne, sarebbe stato diverso. Aspettiamo le motivazioni per fare ricorso in Cassazione".