Il video dell'arresto del boss latitante Gabriele Pesacane

Fine della latitanza per Gabriele Pesacane, il 48enne ritenuto ai vertici del clan di famiglia che ha la sua roccaforte a Boscoreale, in provincia di Napoli. Il boss, che lo scorso ottobre era riuscito alla cattura, si nascondeva in una villetta a Scafati, in provincia di Salerno. Nella giornata di oggi, venerdì 15 dicembre, i carabinieri di Torre Annunziata hanno fatto scattare le manette per Pesacane, accusato di associazione a delinquere di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti nonché di vari reati commessi con metodo mafioso e mirati ad gevolare il clan Pesacane di Boscoreale, rinato dopo la scarcerazione dei fratelli nel 2018.

Ritenuto elemento di spicco dell'organizzazione criminale, lo scorso 11 ottobre Gabriele Pesacane si era sottratto all'esecuzione del provvedimento di arresto, rendendosi irreperibile e venendo dichiarato latitante con decreto del gip di Napoli, emesso il 2 novembre scorso. Dopo un mese e mezzo di ricerche, la squadra catturandi dei carabinieri di Torre Annunziata lo ha individuato a pochi chilometri da casa, a Scafati, dove stanotte è scattato il blitz. I carabinieri hanno fatto irruzione nell'abitazione e portato a termine la cattura, per poi portare Pesacane in carcere.

