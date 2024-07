Gabriele Zolezzi inghiottito dalle sabbie mobili nel lago artificiale

Gabriele Zolezzi aveva 38 anni. E' annegato nel lago artificiale di Giacopiane nel Comune di Borzonasca, entroterra del Levante di Genova, nel giorno del suo compleanno. Inghiottito dalle sabbie mobili. Era di Amborzasco, frazione di Santo Stefano d'Aveto.

Sabato pomeriggio, come riporta GenovaToday, è stato un amico di Gabriele a dare l'allarme. Sul posto il 118 ha inviato automedica ed elicottero dei vigili del fuoco. Il 38enne era entrato in acqua, nonostante nell'invaso la balneazione sia vietata, non riuscendo più a riemergere. In seguito il corpo ormai senza vita è stato recuperato dai sommozzatori.

Zolezzi conosceva bene la zona, sportivo, gran camminatore. Era molto conosciuto in Val d'Aveto, dove faceva il muratore. A tradirlo potrebbe essere stato il limo presente nel lago: sabbie mobili. Una prima risposta certa giungerà, però, solo dall'autopsia, che si svolgerà nei prossimi giorni. Aperta un'inchiesta.