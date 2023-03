Si sente male e precipita nel vuoto: Gabriella muore sotto gli occhi del marito

Una moglie e madre amorevole, impegnata nella sua attività di ristoratrice, ma che nel tempo libero non perdeva occasione di andare in montagna, una grande passione condivisa con il marito. Proprio in montagna ha trovato la morte Gabriella Barbieri, 53 anni, madre di due figli, che nel pomeriggio di ieri, 17 marzo, è precipitata per circa 70 metri in un canalone lungo il sentiero numero 302, in prossimità della vetta del Pizzo Redorta, un percorso che conduce verso il rifugio Brunone, in alta Val Seriana, in provincia di Bergamo.

La tragedia è avvenuta sotto gli occhi del marito della donna, Orfeo Meli, la causa è forse da trovare in un malore, motivo per il quale è stata disposta l'autopsia. Nella lunga discesa a peso morto, la donna ha sbattuto violentemente contro le pareti del canalone, procurandosi lesioni e traumi gravi in diverse parti del corpo. Il marito ha lanciato immediatamente la richiesta di soccorso: sul posto è stato inviato l’elicottero di Areu, che dopo aver prelevato la donna - in arresto cardiocircolatorio - l'ha trasportata all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Poco dopo l'arrivo però la donna è deceduta.

Sul luogo della tragedia è arrivata anche una squadra territoriale della VI delegazione orobica del Soccorso alpino, partita da Valbondione, oltre ai carabinieri della compagnia di Clusone. Gabriella Barbieri era originaria della Valle Camonica, da Darfo Boario Terme. Grande appassionata di montagna, in particolare di alpinismo, viveva a Monasterolo del Castello, in provincia di Bergamo, e gestiva il ristorante Tenuta La Laguna, locale specializzato in banchetti di nozze. Era madre di due figli.