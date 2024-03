Trovato nel Tevere il cadavere di Gabriella Battistella, scomparsa 10 giorni fa

Tragico ritrovamento nel cuore di Roma. Nella giornata di oggi, domenica 31 marzo, è stato rinvenuto un cadavere nelle acque del Tevere, all’altezza di Lungotevere Testaccio nei pressi di Ponte Sublicio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Aventino e della Compagnia di Roma Centro.

Cadavere nel Tevere: è di Gabriella Battistella

Inizialmente il volto del cadavere rinvenuto non era visibile ma, ultimate le procedure per il recupero del corpo, l'identità è da subito risultata chiara. Il cadavere è quello di Gabriella Battistella, la 63enne scomprsa da San Giovanni una settimana fa. A lanciare l'appello per ritrovare la donna era stato prima il nipote tramite social e tv, poi le coleghe di lavoro.

Oggi la notizia: Gabriella Battistella è morta. Il corpo ritrovato senza vita nel fiume in pieno centro. Indagini in corso per stabilire le cause della morte e quando è avvenuta.