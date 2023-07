Gaetano Impellizzeri scomparso nel nulla nove anni fa: il giallo dell'uomo ucciso e trovato sepolto in campagna

Era avvolto in un sacco il corpo ritrovato sotterrato in un campo vicino a Reggio Emilia, nella Bassa: è con ogni probabilità (serve la conferma dall'analisi del Dna sui resti) Gaetano Impellizzeri, agente di commercio di Messina scomparso nel nulla nove anni fa e assassinato durante un viaggio di lavoro al nord. Non è chiaro come gli inquirenti siano arrivati alla svolta del caso, chi li abbia indirizzati in quel preciso punto tra Castelnovo Sotto e Poviglio, sul retro di un casolare di campagna, i cui proprietari sono del tutto estranei alla vicenda.

Mezzo metro di terra copriva il corpo senza vita. Gaetano Impellizzeri, commerciante siciliano. 47 anni, viveva a Isola delle Femmine, a Palermo. Rappresentante di elettrodomestici e automobili, era sempre in giro, vista la sua professione. Il 10 febbraio 2014 aveva volato da Trapani a Bergamo. Dalla Lombardia aveva chiamato varie volte la compagna, fino al pomeriggio. Aveva appuntamenti di lavoro, una giornata come tante, apparentemente. Non appariva preoccupato. Poi il buio più totale. Svanì nel nulla. Del caso si occupò anche la popolare trasmissione tv "Chi l'ha visto?", ma invano: non erano mai giunte segnalazioni utili.

Non è affatto chiaro al momento in quale contesto sarebbe maturato il delitto. Secondo i primi riscontri la sepoltura risale a parecchi anni fa, non è recente. Probabilmente venne dunque sepolto nella Bassa reggiana dubito dopo il delitto. Dopodomani è in programma l'autopsia, poi il test genetico. Un fascicolo per omicidio e occultamento di cadavere, con tre indagati, è stato aperto dal pm. Sarebbero state le parole di un testimone che sta collaborando con gli inquirenti a guidare le ricerche nel giardino della casa colonica. L'omicidio, secondo i giornali locali, non sarebbe legato alla malavita organizzata.

"Le figlie del signor Impellizzeri non hanno ancora ricevuto alcuna comunicazione per eventuali sottoposizioni all'esame del dna. Da quel che comprendiamo gli inquirenti comunque non hanno molti dubbi sull'identità del cadavere". Queste le prime parole di Giuseppe Accardo, legale delle figlie oggi trentenni. "Per noi la notizia del ritrovamento è stata un fulmine a ciel sereno - dicono le due donne - Non sapevamo neppure che ci fossero ancora indagini in corso sulla sparizione di nostro padre".

