Aggredisce la ex e la sorella con un mattarello, poi si toglie la vita

Prima ha aggredito l'ex fidanzata e la sorella con un mattarello, poi è tornato a casa e si è tolto la vita. Maria e Brigida Santonastasio, di 57 e 55 anni, sono le due donne ridotte in gravi condizioni da Gaetano Piro, che in passato aveva avuto una relazione con la sorella più grande. La brutale aggressione è avvenuta nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 aprile nell’appartamento che si trova al piano rialzato della canonica di Vignole, frazione del comune di Arco, in provincia di Trento: intorno alle 2 il 43enne è riuscito a intrufolarsi nell'abitazione per portare a compimento il suo piano.

Piro è poi tornato a casa, vicino alla canonica e si è tolto la vita. A chiamare i soccorsi è stata Maria, anche i vicini avevano allertato il Nue (Numero unico per le emergenze) 112, perché preoccupati dalle grida provenienti dall'appartamento della canonica. Ad avere la peggio è stata la sorella più piccola, Brigida, che ora si trova in condizioni disperate in ospedale, entrambe sono ricoverate in prognosi riservata, Maria non sarebbe in pericolo di vita.

Maria e Gaetano erano arrivati dal Trentino nel 2010 dalla Campania, qualche mese fa erano tornati in Campania e sono tornati “separati”, prima lui da solo e qualche giorno fa anche lei con la sorella per, pare, raccogliere i suoi vestiti e oggetti dalla casa che condivideva con l’ex, per poi fare ritorno nella sua terra già in questi giorni. Le indagini sul duplice tentato femminicidio e sul suicidio sono in mano alla Procura di Rovereto, alla dottoressa Viviana Del Tedesco, con i carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Riva del Garda.