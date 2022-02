Gratta e vinci rubato, il tabaccaio fuori dal carcere: "Incapace di intendere e volere"

Andrà agli arresti domiciliari Gaetano Scutellaro, il tabaccaio di Napoli divenuto celebre per aver rubato un Gratta e Vinci da 500mila euro a un'anziana. L'uomo è stato scarcerato e attenderà il processo agli arresti domiciliari. Secondo la perizia psichiatrica, infatti, al momento del furto, e della successiva fuga , Scutellaro non era capace di intendere e volere, così come ha sempre sostenuto il suo legale, Vincenzo Strazzullo.

Il furto del Gratta e vinci e la fuga

I fatti risalgono allo scorso 3 settembre. Quel giorno una donna di 77 anni, originaria di Materdei, acquistò un gratta e vinci presso la tabaccheria gestita dalla famiglia di Scutellaro. Il tagliando conteneva una vincita di 500mila euro, ma quando la donna si recò alla ricevitoria per una conferma, Scutellaro si infilò il biglietto in tasca e fuggì a bordo di uno scooter.

Ricercato per diverse ore, Scutellaro venne fermato all'aeroporto di Fiumicino; pronto a partire per Fuerteventura, e dove si era recato dopo aver depositato il biglietto trafugato in un istituto di credito. Scutellaro respinse, inizialmente, tutte le accuse, sostenendo di essere vittima di calunnia. I primi accertamenti dei Carabinieri, però, fecero emergere altro: il biglietto apparteneva alla 77enne e per Scudellaro scattarono gli arresti per futo. Subito cadde, infatti, a carico di Scutellaro, l'accusa di tentata estorsione alla donna (si parlava di una sorta di trattativa con alcuni familiari).

La perizia e la scarcerazione

L'avvocato Vincenzo Strazzullo, come detto, ha sempre sostenuto che il suo assistito fosse incapace di intendere e di volere e che il suo stato di salute non fosse compatibile con il carcere. A sostenerlo è anche la dott.ssa Adele Masi, la psichiatra consulente del gip Marco Giordano, che come riporta il Mattino, nella relazione della perizia psichiatrica sostiene che Scutellaro "era in uno stato di incapacità parziale di intendere e volere".