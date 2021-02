Gaetano Vasari, l'ex calciatore di Palermo, Samp e Cagliari arrestato per bancarotta fraudolenta

L'ex calciatore Gaetano Vasari, detto anche 'Tanino', è finito agli arresti domiciliari a Palermo con l'accusa di bancarotta fraudolenta. Vasari, che nella sua carriera ha militato in diversi club di Serie A e B, dal Palermo alla Sampdoria, passando per Cagliari e Lecce, è stato arrestato dopo l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Palermo a fine dicembre scorso, anche se soltanto oggi la notizia è stata resa nota.

Palermo, Gaetano Vasari arrestato per bancarotta fraudolenta

L’attività d’indagine, svolta dalla sezione di polizia giudiziaria dei carabinieri su delega della Procura, si è concentrata sulla società "Pane, pizza e… srl" attraverso la quale gestiva Caldopane, il panificio di via Alcide de Gasperi chiuso a giugno. Per lo stesso reato sono stati indagati e denunciati anche il fratello e le figlie di Vasari. L'avvocato dell'ex esterno d'attacco ha presentato istanza per la revoca della misura cautelare.