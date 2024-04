Entra in casa e scopre i cadaveri dei due genitori settantenni: ipotesi omicidio suicidio

Una scoperta drammatica. Una coppia di 70enni di Gallarate, nel varesotto, è stata trovata morta in casa, ieri sera, venerdì 5 aprile, dal figlio. Secondo i primi accertamenti effettuati dagli inquirenti si tratterebbe di un caso di omicidio suicidio. Gli accertamenti sono in corso. Al momento non sono note né le modalità del presunto assassinio, né quelle del probabile suicidio. È escluso però l'intervento di terzi. Ignoto anche il possibile movente.

Le due vittime vivevano una villetta. I vicini riferiscono di non aver più visto la coppia all'esterno dell'abitazione da giorni, e i panni stesi ad asciugare (e mai raccolti) fanno pensare che la morte possa essere avvenuta non nelle ultime ore.