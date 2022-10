Gallette di riso Carrefour ritirate dai supermercati

Allarme micotossine nelle gallette di riso. Il ministero della Salute ha richiamato dal mercato le confezioni da 200g di Gallette di riso giganti di marchio Carrefour bio. La decisione è stata assunta "per possibile presenza di micotossine". Sono sostanze tossiche prodotte da alcune muffe che possono svilupparsi nelle coltivazioni e durante lo stoccaggio e il trasporto degli alimenti.

L'avviso è stato pubblicato sul sito del ministero della Salute. Il produttore è Continental Bakeries -Granco Sa, con sede a Enghien in Belgio, i lotti da non consumare sono R22159A e R22160A con scadenza 9-10/6/2023. Nel documento si spiega che "Solo un consumo di grande quantità di alimenti contenenti micotossine può condurre a problemi di salute".

"I consumatori che hanno acquistato confezioni appartenenti ai lotti indicati sono pregati di non consumare il prodotto e di riportarli nel punto vendita di acquisto per sostituzione o rimborso", si legge nell'avviso.

Nei giorni scorsi sono stati ritirati dal mercato wurstel, tramezzini al salmone, pancake gorgonzola e anche prosciutto cotto per il pericolo listeria.

Cosa sono le micotossine e perché sono pericolose

Le micotossine, come spiega l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), sono composti tossici prodotti naturalmente da vari tipi di funghi. Entrano nella catena alimentare per effetto di un'infezione delle colture avvenuta prima o dopo il raccolto e si trovano di solito in alimenti come cereali, frutta secca, noci e spezie.

La presenza di micotossine negli alimenti e nei mangimi può produrre effetti nocivi sulla salute umana e animale che vanno dai semplici disturbi gastrointestinali sino a problemi renali, immunodeficienza e cancro. L'esposizione alle micotossine può avvenire tramite il consumo di alimenti contaminati o di animali nutriti con mangimi contaminati. Poiché la temperatura e l'umidità sono parametri importanti per la moltiplicazione dei funghi, si prevede che il cambiamento climatico avrà un impatto sulla presenza di micotossine.

La legislazione dell’Ue tutela i consumatori sia stabilendo livelli massimi di micotossine in alimenti e mangimi per garantire che non siano nocivi per la salute umana o quella degli animali; sia imponendo di mantenere il quantitativo di micotossine "al livello più basso ragionevolmente raggiungibile nel rispetto delle buone prassi agricole e di quelle per la conservazione e lavorazione degli alimenti".