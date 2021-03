Il dramma si è consumato durante un'escursione sulle montagne della Grigna, o Grignone, in provincia di Lecco. Gaspare Allegra, avvocato di 36 anni, è morto in un incidente avvenuto ieri davanti agli occhi del fratello minore Francesco. Originario di Castelvetrano (Trapani), Gaspare Allegra viveva ad Albairate, in provincia di Milano, ed era il nipote del latitante Matteo Messina Denaro (sua madre è la sorella del boss di Cosa Nostra). Appassionato di sport, aveva lasciato la Sicilia per lavoro.

Chi era Gaspare Allegra, il nipote di Matteo Messina Denaro morto in un incidente in montagna

Allegra è stato ritrovato senza vita dopo un infortunio in montagna nella zona della Bocchetta di Prada, tra i territori comunali di Mandello del Lario e di Esino. Era stato dato per disperso nel primo pomeriggio di domenica 21 marzo. Poi la scoperta. I soccorsi del 118, con il supporto dell'elicottero da Como e del personale del soccorso alpino, erano scattati per cercare due persone trovatesi in difficoltà sul Grignone. Uno dei due escursionisti, il fratello della vittima, è stato ritrovato illeso. Per Gaspare Allegra, che sarebbe scivolato in un canale impervio, non c'è stato purtroppo nulla da fare.

La richiesta d’intervento per il Cnsas (Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico) era arrivata poco dopo le 14.30. Impegnati una quindicina di tecnici della Stazione di Valsassina Valvarrone, XIX Delegazione Lariana; attivati anche i tecnici di soccorso speleologico della IX delegazione regionale, perché dalle prime informazioni c’era la possibilità che l’incidente fosse avvenuto in circostanze che richiedevano la loro presenza. Sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso di Como di Areu. Il cadavere di Gaspare Allegra è stato individuato e recuperato dall'elicottero, poi è arrivata la constatazione del decesso.

In basso le foto dei soccorsi sulla Grigna.