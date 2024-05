Otto gattini uccisi a coltellate, poi sventrati e fatti a pezzi: i corpi trovati in varie zone della città

L'orrore è stato scoperto qualche giorno fa: una vera e propria strage di gatti a Crotone, scattano esposti in Procura. Il primo, secondo quanto riferiscono i quotidiani locali, lo ha annunciato l'Associazione italiana difesa animali ed ambiente (Aidaa). "Una vera e propria strage di gatti a Crotone - scrive - dove sono stati trovati in diverse zone della città otto gatti uccisi con un'arma da taglio, poi sventrati e fatti a pezzi. I gatti sono stati ritrovati in diverse zone della città calabrese e subito sono scattate le indagini per cercare i responsabili di questa carneficina". La stessa associazione animalista si spinge a fare qualche ipotesi (sulle quali, va precisato, riscontri non ce ne sono) sui responsabili: "Si potrebbe trattare - scrive l'Aidaa - di una azione di uno o più sadici o di una setta satanica".

In ogni caso, l'associazione animalista invita tutti "a tenere gli occhi bene aperti e a denunciare eventuali sospetti alle forze dell'ordine perché in queste settimane è toccato ai gatti, poi non si sa chi o cosa potrebbe essere preso di mira. Ovviamente non va nemmeno trascurata la pista delle bande di giovani criminali ma questa situazione con le conformazioni dei tagli e dei metodi utilizzati per uccidere gli animali indicherebbero una strada ben precisa: sadismo o satanismo".

Nuovi esposti

Un altro esposto, indirizzato alla Procura ma anche a Prefettura, sindaco e azienda sanitaria provinciale, è stato annunciato, previa raccolta firme allegate ancora in corso, da parte dell'Enpa e dal Comitato centro storico Krotone e da altri cittadini che si occupano, a livello volontaristico, proprio dei gatti randagi. Le due associazioni sottolineano che per i felini trovati morti "la causa della morte era riconducibile a maltrattamenti subiti dai gatti, i quali sono stati trovati con gli arti fratturati piuttosto che sezionati in più parti. Nell'anno 2024 appare assurdo e paradossale doversi ancora confrontare con il fenomeno degli avvelenamenti degli animali randagi piuttosto che con maltrattamenti e l'uccisione degli stessi".

Gli attivisti invocano dalle autorità interventi "per individuare gli autori di siffatte condotte criminali e quindi perseguirli nelle sedi preposte". Assieme a "un maggiore controllo del territorio, soprattutto nelle ore notturne, e l'attivazione e/o il potenziamento della videosorveglianza pubblica che, da informazioni assunte, sembrerebbe non essere funzionante in molti quartieri della città".