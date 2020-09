''Hanno fatto esplodere un gatto'': è caccia ai responsabili

Arriva da Prosecco, quartiere della città di Trieste, un episodio terribile, una macabra 'bravata' (se così si può definire), segnalato da una lettrice ai quotidiani della zona. Un gruppo di persone, con tutta probabilità adolescenti, si sarebbero accanite contro un gatto, facendolo letteralmente ''esplodere'', per poi lasciarlo agonizzante in attesa di morire.

La vicenda è stata segnalata lo scorso 25 settembre da una donna, che ne ha raccontato i particolari in un lungo post riportato anche da TriestePrima:

"Ieri sera attorno alle 22:15, mentre portavo il mio cane a passeggio in località Prosecco (Borgo San Nazario), improvvisamente sentivo uno scoppio ed un rumore simile a quello di un vetro esploso seguito da giovani risate. Mi voltai e vidi tre ragazzini sui 15 anni circa (dell'etá non sono sicura, poiché erano ben incappucciati) a lato della strada sghignazzare e ridere...pensai ad una bravata ("classico" petardo nella bottiglia), proseguendo per la mia strada. Pochi minuti dopo, ripassando sullo stesso tratto (dove poco prima avevo visto i ragazzi) mi accorsi di due mici che vegliavano un terzo gatto moribondo in mezzo alla strada, pensai che fosse stato investito e decisi di avvicinarmi per constatare la gravitá della situazione. Il gatto non era stato investito, ma fatto esplodere. Mi girai in cerca degli "autori" di questa crudeltá, che però si erano ovviamente dileguati. La scena alla quale ho assistito mi ha sconvolta e tolto il sonno per tutta la notte".