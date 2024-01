L'autopsia sul gatto Leone conferma l'orrore: "Scuoiato da mano umana"

Scuoiato vivo da un essere umano. La terribile conferma che arriva dall'autopsia effettuata sul corpicino di Leone, il gatto trovato in fin di vita ad Angri (Salerno), lo scorso 7 dicembre, e deceduto quattro giorno dopo. La notizia è stata comunicata direttamente dal sindaco Cosimo Ferraioli, che in un post su Facebook ha illustrato in breve i dettagli dell'esame autoptico, così come le analisi istologiche, effettuate sul gattino: "Vi comunico che l’esame autoptico e le analisi istologiche sul corpo del gatto Leone confermano in maniera ufficiale lo scuoiamento da parte di un essere umano. Proseguono intanto le indagini della Procura. Al momento questo è quanto sappiamo e quello che posso comunicarvi. Nel frattempo chiedo a tutti supporto attraverso una corretta informazione e fiducia nelle Istituzioni, Istituzioni che stanno svolgendo il proprio lavoro, ognuno secondo le proprie competenze, nei tempi e nelle modalità previste dalla Legge".

Sulla morte di Leone, avvenuta lo scorso 10 dicembre dopo quattro giorni d'agonia, era stata presentata una informativa di reato presso la Procura di Nocera Inferiore, che aveva deciso di aprire un fascicolo di indagine. Lo scorso 17 dicembre è stata organizzata ad Angri una fiaccolata per chiedere giustizia. Nel caso in cui venisse individuato, il responsabile delle violenze nei confronti di Leone rischia una condanna fino a 2 anni e 3 mesi di reclusione e una multa fino a 30mila euro. Una pena che, con tutta probabilità, non verrebbe scontata in carcere ma "scontata" con il volontariato.