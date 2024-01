La ragazzina che fa annegare un gatto mentre l'amica la riprende con il telefonino

Indignazione per il video circolato sui social in cui si vede una ragazzina che prende a calci un gatto per farlo cadere in una fontana. Il micio è morto annegato e congelato a causa delle basse temperature di questi giorni. A riprendere la scena con il telefonino probabilmente una sua amica. "Ciao amò, beccati un po' di notorietà" si legge sotto il post.

È successo ad Alberobello, in provincia di Bari, a un micio di nome Grey che apparteneva a una colonia felina. La donna che se ne prendeva cura è sotto choc. È stata lei a trovarlo morto, a pelo d'acqua nella fontana. "All'inizio ha pensato che il suo Grey fosse caduto accidentalmente nella fontana (…) quando invece ha ricevuto il video ha compreso cosa era successo ed è rimasta scioccata", ha raccontato Ilania Barnaba, referente dell'associazione a tutela degli animali Anta Odv di Alberobello.

Grey era "vecchietto e malaticcio (…) ultimamente non riusciva neppure a mangiare e veniva alimentato con delle mousse perché non era in grado di masticare i croccantini (…). Quando a Catia sono arrivate le immagini, non credeva ai suoi occhi. Non riusciva a capacitarsi della stupidità e delle crudeltà di persone che hanno 15 o 16 anni".

"È incomprensibile quella cattiveria, è insensato che lei lo colpisca e che ne rida fiera con chi sta registrando col cellulare", ha dichiarato la barista che si prendeva cura del micio annunciando di aver sporto denuncia ai carabinieri. "Vorrei far capire che quanto ha fatto non può essere classificato come una bravata, o una ragazzata, perché ha inferto sofferenza. E non può passarla liscia".