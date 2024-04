Gattino trovato scuoiato vivo in strada

È stato lasciato sull'asfalto in fin di vita, scuoiato, e vani sono stati i soccorsi dei veterinari. Un gattino è morto così, in modo atroce, nei giorni scorsi a Sale (Alessandria). Ora il presidente dell'Associazione Italiana difesa animali e ambiente, Lorenzo Croce, offre duemila euro per individuare il responsabile dell'ennesimo episodio di maltrattamenti su animali. L'associazione ha anche presentato una denuncia in procura chiedendo che si faccia chiarezza. "Potrebbe trattarsi - dice - dell'opera di un sadico o di più persone o dell'aggressione di un cane, ma in questo caso cercheremo il proprietario perché deve pagare per lo scempio".

"Tutta la comunità salese è indignata - il commento del sindaco Lazzarina Arzani -. Bisogna fare chiarezza su quanto accaduto, andare a fondo affinché episodi del genere non si ripetano. Spero le telecamere presenti in paese siano utili a individuare il o i responsabili".

A dicembre un episodio simile si era verificato ad Angri, in provincia di Salerno. "Se dovesse essere opera di un sadico, e non di un animale, ci troveremmo di fronte all'ennesima uccisione di un essere innocente, eseguita con modalità indicibilmente crudeli. L'ennesima uccisione che non sarebbe possibile punire adeguatamente, perché la tutela offerta dagli articoli vigenti del Codice penale non lo consente", dice Michela Vittoria Brambilla, presidente dell'intergruppo parlamentare per i diritti degli animali e la tutela dell'ambiente e della Lega italiana difesa animali e ambiente.