Gavinuccio Canu è scomparso nel nulla: droni per le ricerche del cantautore

Ancora nessuna traccia di Gavinuccio Canu, il cantautore scomparso nel nulla a Sassari ormai da cinque giorni. Il 56enne è uscito martedì mattina dall’abitazione di Li Punti, frazione di Sassari, probabilmente per fare una visita medica. Da quel momento è diventato un fantasma. L'allarme è stato lanciato dal padre che, non vedendolo tornare a casa la serra, ha presentato denuncia di scomparsa.

Le ricerche si sono concentrate in alcune aree in prossimità di Bancali, perché è lì che alcuni testimoni dichiarano di averlo avvistato. Ieri è stato dato l'ok anche all’utilizzo dei droni per perlustrare le zone più impervie. Non è emerso nulla di rilevante.

La scomparsa di Canu era stata segnalata mercoledì anche dal programma televisivo di Raitre “Chi l’ha visto?”, che indica l’ultimo avvistamento intorno alle 12 di martedì nella zona periferica di Piandanna. Gavinuccio Canu, capelli rasati, è alto un metro e 55 centimetri, porta gli occhiali neri e indossa pantaloni, giubbotto, cappello e scarpe dello stesso colore. Sui social network si susseguono gli appelli di amici e conoscenti. "Non riusciamo a spiegarci la scomparsa di Gavinuccio" dichiarano gli amici -. "Forse è preoccupato per un problema di salute, ma faccia sapere alla famiglia che sta bene". L'uomo è molto noto in città per le sue esibizioni artistiche.