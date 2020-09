"Fr***", e giù botte: l'aggressione omofoba 10 contro 2 in pieno centro

Aggressione omofoba in pieno centro. La denuncia viene resa pubblica da Fabrizio Marrazzo, portavoce Gay Center e responsabile Gay Help Line. Succede tutto a Napoli: "Ieri alle 19:00 uno studente di 23 anni G.V. era con amici ed il fratello a via Mezzocannone, e viene importunato da un uomo pelato, alto e grosso che si rivolge a lui in modo aggressivo chiamandolo 'Frocio', lo studente gli dice di allontanarsi, e l'uomo che era con la moglie ed il figlio piccolo continua ad inveire e si allontana. Successivamente alle 19,30 lo studente stava nella nota piazza gay di Napoli (Piazza Bellini) con un altro amico gay ed entrambi vengono aggrediti da quest'uomo con altre 9 persone circa al grido di froci e frasi omofobe. I ragazzi riportano varie contusioni e ferite, il ragazzo G.V. è assistito dal nostro servizio e sta sporgendo denuncia".

L'aggressione omofoba in Piazza Bellini

Lo stesso Marrazzo poi aggiunge che quanto accaduto "dimostra quanto siano duri i contesti che da tempo denunciamo con il nostro numero verde Gay Help Line 800 713 713, per questo serve una legge seria contro l'omotransfobia, che prevenga situazioni di questi tipo e che senza dubbi condanni le dichiarazioni che vedono l'omosessualità come una malattia o qualcosa di inferiore, mentre l`emendamento 'Salva Opinioni Omofobe' ed approvato dalla maggioranza, renderebbe queste espressioni lecite. Espressioni e pregiudizi per i quali avvengono queste aggressioni. Questo emendamento va cambiato e vanno resi certi i supporti per i centri di assistenza alle vittime, da noi richiesti e previsti dalla proposta di legge contro l'omotransfobia, che possono aiutare le vittime, fondi che ora la commissione bilancio sembra che li voglia ulteriormente limitare".