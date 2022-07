Titolare di una pizzeria nella bufera per gli insulti omofobi: "Pervertiti, nascondetevi"

Il titolare di una famosa pizzeria si lascia andare sui social a pesanti insulti omofobi e scoppia una polemica a suon di tweet e post. Siamo a Napoli, dove il volto del locale "Dal presidente pizzeria" ha usato Instagram come vetrina per sparare a zero sulla comunità Lgbt+ all'indomani del Gay Pride partenopeo. "Siete pervertiti infelici. Volete far sentire gli altri sbagliati e torturare i bambini che vi guardano in tv e per strada destabilizzandoli. Ma nascondetevi che siete ridicoli per non dirvi altro", alcune delle frasi pubblicate.

Il tam-tam è iniziato subito. Il caso è stato rilanciato da Antonello Sannino, segretario di Antinoo Arcigay Napoli. "Siamo inorriditi da tanto squallore - ha detto -. Il titolare (sembrerebbe) dal Presidente Pizzeria di Napoli, sul suo profilo Instagram, scriverebbe, in un italiano a dir poco discutibile, cose inaccettabili del tipo: 'Dio ha creato l'uomo e la donna, gli omosessuali dovrebbero nascondersi perché sono dei pervertiti infelici pronti a deviare i bambini'. Non è accettabile tutto ciò. In attesa di chiarimenti, faremo subito tutte le verifiche del caso, financo quelle legali. Attendiamo immediatamente dei chiarimenti dal soggetto in questione e dalla pizzeria. Pronti ad azioni legali e al boicottaggio se confermate queste gravissime affermazioni. Basta, è vergognoso!"

Sul caso è intervenuta anche Monica Cirinnà, da sempre in prima linea per i diritti della comunità gay. "Nelle parole usate dall’account della Pizzeria 'Dal Presidente' di Napoli mi indigna l’orgoglio con cui si rivendica un inaccettabile odio omofobico. In casi come questi, la soluzione è solo una: andare a mangiare la pizza altrove", scrive su Twitter.

Fabrizio Marrazzo, portavoce partito Gay Lgbt+ chiede al sindaco di Napoli Manfredi "di applicare la nostra delibera, emettendo una ordinanza, che sarebbe attiva in 24 ore, e permetterebbe di multare con 500 euro i casi di omofobia, anche se avvengono online come in questo caso. Dimostri di farsi carico delle istanze degli LGBT+, non solo partecipando al Pride ma mettendoci la faccia e utilizzando il suo potere come è giusto che sia. Altrimenti, sono Inutili le parole di condanna dei politici, se poi non fanno seguire i fatti, loro che hanno il potere per farlo".

Parallelamente la pagina Facebook della pizzeria è diventata piazza per migliaia di commenti e in tanti invitano al boicottaggio del locale. Il dibattito che si è scatenato, ha portato il titolare a inrervenire nuovamente. Da lui una rettifica sulla cui sincerità non è possibile esprimersi, ma certamente parziale: "Abbiamo tantissimi amici gay, oggi sono sclerato per colpa di una singola coppia. Il mio errore è generalizzare. Non sono omofobo":.