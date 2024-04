"Devi sposare lui": i genitori che prendono la figlia a bastonate e le rasano i capelli a zero

I genitori di 41 e 36 anni l'hanno presa a bastonate e costretta a fare l'elemosina davanti a un supermercato per almeno 5 ore al giorno, dopo la scuola. Poi è stata "venduta" in matrimonio. Un incubo per una ragazza di appena 14 anni. Nonostante sia stata anche rasata a zero perché si è rifiutata di sposare uno sconosciuto in cambio di soldi, la giovane ha denunciato tutto. La polizia, nel novembre del 2022, ha arrestato i suoi genitori che ora sono stati condannati a 6 anni di reclusione dal tribunale di Roma. Nei loro confronti la procura contestava il reato di riduzione in schiavitù, ma i giudici hanno riqualificato l'accusa in maltrattamenti in famiglia.

L'indagine è partita dopo che la minorenne ha trovato il coraggio di denunciare quanto avveniva da anni in un appartamento del quartiere San Basilio, nella capitale. Dall'inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma sono emerse le violenze subite dalla vittima, che in più di un'occasione, presa dallo sconforto, avrebbe tentato anche il suicidio. La ragazzina, infatti, secondo l'accusa, attraverso violenze fisiche e verbali era costretta a vivere di stenti e forzata a chiedere l'elemosina nei pressi di un supermercato, arrivando ad essere promessa in matrimonio ad uno sconosciuto in cambio di denaro, nonostante il suo chiaro rifiuto.

"Personalità violente e prevaricatrici, determinate a trarre fonti economiche per il soddisfacimento delle loro esigenze personali dall'accattonaggio delle figlie, del tutto incapaci di considerare il dissenso e il disagio di una di loro, di rispettare l'obbligo scolastico e di occuparsi delle sue esigenze primarie": questo il quadro descritto dal giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza di custodia cautelare emessa alla luce degli elementi raccolti dai magistrati della procura di Roma. Un quadro di violenze, avvalorato anche dalle testimonianze raccolte dagli inquirenti, tra le quali alcune donne con cui la minore si era confidata.