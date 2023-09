Il figlio travolto e ucciso da un poliziotto ubriaco: "Fattura di 183 euro per ripulire il suo sangue"

Il lato disumano della burocrazia, Claudio Pavan e Barbara Vedelago lo hanno vissuto in prima persona. Il 22 maggio del 2022, l'auto guidata da un poliziotto, risultato in seguito ubriaco, ha travolto e ucciso il loro figlio 17enne, Davide. Poco tempo dopo, si sono visti recapitare una fattura: 183 euro. "Bonifica dell’area con smaltimento dei rifiuti e assorbente per sversamento liquidi", si leggeva nell'intestazione. In sostanza, le autorità locali gli hanno chiesto di pagare il costo della pulizia della scena del crimine. Che i due hanno pagato.

A raccontare l'accaduto è stata la madre della giovane vittima in una intervista al Corriere del Veneto. "All’inizio pensavamo a un errore. Oppure a un brutto scherzo", ha detto. "La cifra ci è stata chiesta per la pulizia del luogo dell’incidente, per togliere i rottami e spargere della segatura sul sangue di Davide e sui liquidi del motore rimasti sull’asfalto", spiega ancora.

Nei giorni scorsi, Samuel Seno, l'agente 31enne che ha investito e ucciso Davide a Paese, nel Trevigiano, ha patteggiato 3 anni e 6 mesi. Gli sono state riconosciute le attenuanti generiche, e i suoi avvocati contano di fargli avere una misura sostitutiva del carcere. L'uomo ha ripreso servizio presso la polizia. "So bene che, se anche quel poliziotto fosse andato in prigione, io non avrei riavuto mio figlio – dice la mamma del ragazzo – Ma penso che la legge, pur con l’introduzione del reato di omicidio stradale, sia ancora troppo morbida con chi causa un incidente. Ma è l’intero sistema che non va, e la fattura per la bonifica è solo uno dei tanti episodi. In questi sedici mesi io, mio marito e il fratellino di Davide ci siamo sentiti abbandonati, come se il nostro dolore non contasse", conclude.

