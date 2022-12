Ha 15 anni ed è gay, a scuola viene bullizzato e a casa viene picchiato dai genitori

Stava vivendo il momento peggiore, quello in cui si prende consapevolezza del proprio orientamento sessuale, si ha paura e si cerca qualcuno da cui ricevere comprensione. Non ha trovato alcun riparo un 15enne di Milano che, per il suo orientamento sessuale, a scuola veniva bullizzato ed emarginato mentre a casa erano arrivate anche le botte da parte dei genitori.

Questi però alla fine sono finiti anche a processo con l’accusa di lesioni personali per il padre e omissione di soccorso per la madre, entrambe aggravante dall’azione con "fini di discriminazione" per motivi di orientamento sessuale o di identità di genere. Secondo quanto ricostruito dai pm milanesi infatti, l’adolescente stava vivendo una fase travagliata della sua vita, tanto che in passato era anche arrivato a farsi del male con palesi gesti di autolesionismo. A scuola i bulli lo prendevano di mira e aveva deciso di confidarsi con i genitori, sperando di trovare riparo almeno lì. È stato peggio che mai. Per la pubblica accusa il padre lo avrebbe più volte picchiato per il suo orientamento sessuale, con la madre che, invece di intervenire a difesa del figlio, lasciava che il marito alzasse le mani sul giovanissimo.

Alla fine per i genitori, entrambi di origini egiziane, è arrivata la condanna dal giudice, che ha accolto la richiesta del pm Antonio Cristillo, per cui "è fondata la contestazione dell'aggravante della discriminazione legata all'orientamento sessuale", perché "l'aggressione perpetrata dal padre è stata nitidamente ispirata da sentimenti di odio verso l'autonomia manifestata dal minore sulle proprie scelte di genere".

Il tribunale di Milano ha condannato due genitori egiziani per aver offeso e picchiato il figlio dopo che quest'ultimo aveva confessato loro di essere omosessuale. Il 15enne, da tempo bullizzato a scuola e senza amici, aveva provato a trovare conforto nella madre e nel padre svelando, via messaggio, di essere gay. Ma la loro reazione non era stata quella sperata. Dal canto suo la madre, "nella propria posizione di garanzia, appunto in quanto madre, aveva l'obbligo giuridico di impedire le lesioni" e invece "nulla ha fatto”. Il giudice ha condanno la donna a un anno e il marito a due.