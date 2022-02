Il figlio deve essere operato al cuore, i genitori bloccano l'intervento: "Vogliamo sangue no vax"

Una famiglia che blocca un delicato intervento chirurgico al cuore del figlio perché contrari ai vaccini anti-covid e alle trasfusioni di sangue da donatori vaccinati contro il Covid-19. Il caso arriva dall’ospedale Sant'Orsola di Bologna, anche se i genitori protagonisti della vicenda sono originari di Modena: a decidere sarà il giudice tutelare.

La controversa vicenda ha avuto inizio alla fine del mese di gennaio, quando i familiari del bimbo hanno fatto sapere ai medici del Sant'Orsola che per il loro bambino non verrà accettato in nessun caso sangue che arrivi da donatori vaccinati contro il Covid-19 e pretende che sia prelevato solo da persone che non si siano sottoposte alla proflassi contro il coronavirus.

Addirittura i genitori avrebbero fatto partire un tam tam sulle chat no vax per repereire eventuali volontari non immunizzati pronti a donare il sangue al bambino. Un'ipotesi a cui l'ospedale e il centro trasfusionale si oppongono con fermezza, visti i rigidi protocolli di sicurezza che devono essere seguire in caso di donazioni di sangue. Il "muro contro muro" ha spunto la famiglia a rivolgersi agli avvocati, con il caso che è così approdato in tribunale.