I genitori di Filippo Turetta hanno incontrato il figlio in carcere

I genitori di Filippo Turetta hanno incontrato, per la prima volta in carcere, il figlio 21enne accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin. Si tratta del primo faccia a faccia da quell'11 novembre in cui lo studente universitario ha rapito e ucciso l'ex fidanzata. Un delitto che Turetta ha confessato nell'interrogatorio al pm di Venezia avvenuto solo due giorni fa dietro le sbarre della casa circondariale di Verona.

Il colloquio tra Filippo e i genitori era già stato autorizzato per mercoledì scorso dalla procura di Venezia, ma la coppia - ancora scossa dal dover fare i conti con un figlio reo confesso - aveva preferito prendere tempo e far slittare l'appuntamento ad alta intensità emotiva.

È stato necessario preparare psicologicamente sia il giovane - che subito dopo essere stato portato in carcere chiedeva dei genitori - che la madre e il padre per reggere a un confronto di un'ora, iniziato poco dopo le ore 12. I genitori non vedevano il figlio da tre settimane, da quella sera che è uscito da casa per trascorrere la serata con Giulia Cecchettin per poi ucciderla brutalmente e far perdere le proprie tracce.

L'incontro è avvenuto lontano dalle decine di giornalisti e telecamere che giorni fa presidiavano a lungo la casa circondariale. ''I genitori hanno abbracciato Filippo. Abbiamo fatto in modo di tutelare la loro privacy, come si fa con ogni famiglia'' spiega una fonte, che preferisce rimanere anonima, all'Adnkronos. "Forse ci sono state anche delle lacrime, ma rispetto il dolore altrui di fronte al quale non ci si ferma a guardare" aggiunge la stessa fonte.

L'appello del padre di Giulia: "Funerale sia messaggio di partecipazione"

Si svolgerà invece il prossimo martedì 5 dicembre, il funerale di Giulia Cecchettin. "Abbiamo scelto una chiesa grande affinché arrivi un messaggio di grande partecipazione, lo abbiamo voluto così perché arrivi questo messaggio - ha dichiarato il padre Gino, aggiungendo - Sto preparando un messaggio scritto che leggerò quel giorno. Non sono bravo con le parole, chiedetemi semmai di elettronica ... ma sto cercando di dire le cose al meglio".

In vista delle esequie la gigantografia dedicata a Giulia, con la scritta "Giulia ti vogliamo bene" collocata sulla facciata del municipio di Vigonovo, dovrebbe essere trasferita nella Basilica di Padova.

Anche stamani, domenica 3 dicembre, sono molte le persone che si fermano e lasciano fiori o messaggi, o semplicemente dedicano un momento di vicinanza e commozione, davanti alla casa dei Cecchettin o al palazzo comunale. Ai funerali sono attese migliaia di persone, alcune stime parlano addirittura di 10mila.

