Genitori killer, quanto sono diversi da noi i mostri da prima pagina?

Martina Patti con la figlioletta Elena poche ore prima di ucciderla

Elena, 5 anni, è stata uccisa da mamma Martina. Giada e Alessio, fratelli di 13 e 7 anni, sono stati uccisi da papà Andrea (che poi si è suicidato). Daniele, 7 anni, è stato ucciso da papà Davide. Solo nei primi sei mesi del 2022, solo in Italia. Andando indietro nel tempo la lista si allunga. Fino ad arrivare ai nomi più noti: quelli di Samuele e Annamaria, il bimbo di tre anni trovato senza vita a Cogne e della mamma Annamaria Franzoni condannata a 16 anni di reclusione per avere ucciso il suo bimbo.

L'elenco sembra non finire e i numeri ci dicono che siamo davanti a qualcosa di più di "semplici" casi di cronaca, buoni a riempire colonne di giornali e palinsesti tv. Le statistiche Eures (associazione no profit che si occupa di ricerche economiche e sociali) ci dicono che dal 2010 a oggi in Italia sono stati commessi 268 figlicidi, una media di quasi uno ogni due settimane: nel 55,6% dei casi (149 in valori assoluti) si tratta di bambini con meno di 12 anni: 106 avevano meno di 5 anni (il 39,7%) e 43 tra 6 e 11 anni (16,2%). Decisamente inferiore, nel periodo in questione, l'incidenza delle vittime adolescenti (9,6%) o di figli maggiorenni (34,4%), spesso uccisi da genitori anziani, incapaci di prendersi cura o di sostenere fragilità fisiche e mentali o la loro dipendenza.

A uccidere sono soprattutto i papà (172 figli uccisi dal 2010, pari al 64,2%), a fronte del 35,8% dei figli uccisi dalle mamme (96 in valori assoluti). Il rapporto si capovolge però nella fascia 0-5 anni. Quando si tratta di bimbi piccoli, sono le madri a uccidere più spesso (in 61 casi, pari al 57,5% contro 45 commessi dai padri, pari al 42,5%). Le donne sono autrici della quasi totalità degli infanticidi/neonaticidi censiti (35 sui 39 complessivi). Il suicidio, che frequentemente segue l'omicidio - soprattutto negli omicidi in famiglia e all'interno di una relazione di coppia, dove si attesta a circa un terzo dei casi - raggiunge nei figlicidi l'incidenza più elevata, pari al 43,3%.

Cosa porta un genitore a uccidere un figlio? Secondo i dati il 34,3% dei delitti di questo tipo è attribuibile a un disturbo psichico dell'autore, percentuale che sale al 54,2% dei casi quando ad uccidere il proprio figlio è la madre. Hanno un peso rilevante anche i cosiddetti "omicidi del possesso" ma che riguardano quasi esclusivamente autori uomini (nel 21,5% dei casi contro il 2,1% tra le donne): "All'interno di una relazione di coppia 'malata' - spiegano i ricercatori dell'Eures - i figli non sono considerati come soggetti a sé, ma come l'estensione del coniuge o dell'ex coniuge che si vuole punire/annientare, tanto che nella quasi totalità dei casi tali delitti rappresentano stragi familiari, che coinvolgono anche l'altro genitore e si concludono con il suicidio dello stesso autore".

Uccidere un figlio può essere ritenuta l'aberrazione più grande, è contro natura. Lo è ancora di più se a farlo è una donna. Perché ha ospitato quella vita dentro di sè per nove mesi, ne ha percepito i movimenti quando nessun altro poteva farlo, lo ha nutrito e protetto, ha avuto un legame viscerale e unico. Eppure succede e, lo dicono i numeri, non è raro. Ogni storia è certamente a sè. Sarebbe facile cedere alla tentazione di fare rientrare tutto sotto delle categorie predefinite. Sarebbe anche "comodo" perché potremmo allontanare da noi i "cattivi" della storia mettendoli in una scatola: "aveva la depressione", "era delinquente", "era drogato/a", "non ha mai avuto una famiglia". E via di etichette per confinare dentro uno schema e piazzare a distanza di sicurezza il "mostro". Parola politicamente scorretta e offensiva ma anche drammaticamente reale. Non riesco, faccio mea culpa, a usare un termine diverso per chi uccide un figlio. Eppure forse il "mostro" tocca tutti noi. Facile chiudere gli occhi per riaprirli solo davanti ai titoli di un giornale. Dovremmo chiederci perché succede. Dovremmo chiederci se si può fare qualcosa prima. Dovremmo chiederci quanto il male oscuro che muove i genitori assassini è distante da noi. Certamente ci sono azioni da fare in termini di protezione e tutela per i casi di violenze denunciate in passato e poi sfociate in delitti. Ma lo sguardo deve essere a monte.

Gli esperti sono concordi nel dire che alla base dei figlicidi c'è un disagio che può essere stato più o meno palesato nel tempo. Allora non sarebbe forse il caso di fare prevenzione anche su questo fronte? Tentiamo di promuovere stili di vita sani, di fare diagnosi precoce delle malattie però sulla salute mentale c'è ancora un "velo". La depressione post partum è stata a lungo un argomento tabù eppure riguarda sette neomamme su dieci. La cultura del "chiedere aiuto" è lenta a diffondersi, ancora di più lo è quella dell'"offrire aiuto". Il bonus psicologo è uno strumento tutto sommato recente e comunque non accessibile a tutti. Il supporto di uno specialista in questo campo non è "normale", "automatico" come può essere rivolgersi al medico di base o al pediatra. Resta confinato a iniziative spot, alla richiesta dei singoli, ad azioni mirate. Dovremmo fermarci tutti e riflettere sulla necessità sociale di investire in salute mentale. Sono i numeri a dirci che dobbiamo aiutare le donne che diventano mamma e gli uomini che diventano papà. Non si tratta solo di imparare a cambiare pannolini e scaldare biberon. Si tratta di nuovi equilibri personali e di coppia, di nuove responsabilità, di come gestire ansie, aspettative e magari anche fallimenti. Si tratta della relazione in continuo mutamento con una persona nata da noi, legata a noi ma che è allo stesso tempo "altro" da noi. Vanno accompagnati in questo percorso anche dal punto di vista mentale ed emotivo, indipendentemente dal contesto sociale o dall'essere soli o in coppia. Non esiste il manuale del "perfetto genitore" e nessuno pensa di poterlo fornire con culla e carrozzina ma forse per evitare quelle bare bianche che nessuno vuol vedere basterebbe ammettere che tutti abbiamo bisogno d'aiuto.