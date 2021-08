Accoltellato davanti ai locali: Gennaro muore a 18 anni

Il dramma nella notte nel centro di Caserta: il giovane, rimasto coinvolto in una rissa, è stato colpito da un fendente all'addome. Inutili i soccorsi: è morto dopo l'arrivo in ospedale

Un ragazzo di 18 anni, Gennaro Leone, è morto nella notte a Caserta dopo essere stato accoltellato da un altro giovane. La tragedia è avvenuta in pieno centro, nella notte tra sabato 28 e domenica 29 agosto, quando il 18enne è rimasto coinvolto in una rissa scoppiata per futili motivi: a un certo punto un ragazzo ha estratto un coltello colpendo la vittima alla gamba e all'addome.

Trasportato in ospedale, dopo aver perso molto sangue, il 18enne è morto. Troppo profonda la ferita causata dal coltello che gli aveva perforato l'addome: inutili i tentativi dei medici che hanno provato a tutti i costi a salvargli la vita. Immensa disperazione dei familiari che giunti al nosocomio casertano hanno pregato per tutto il tempo con la speranza che potesse capitare un miracolo.



Ma le sue condizioni sono subito sembrate gravissime, le lacrime e il dolore hanno accompagnato la famiglia per tutta la notte fino alla notizia che ha mandato tutti nella disperazione. "Gennaro non ce l'ha fatta". Questo l'annuncio del medico che è stato costretto a riferire del decesso a tutti coloro che sono giunti in ospedale, compresi tutti gli amici.

La vittima praticava pugilato a Marcianise. Sulla vicenda indagano i carabinieri che stanno interrogando alcune persone. Al momento non ci sono fermati.