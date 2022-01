Un papà contro i no vax: "Non usate la foto di mia figlia, è morta quando il vaccino non c'era"

La misura è ormai colma. La strumentalizzazione dell'immagine di sua figlia da parte degli anti vaccinisti non è più tollerabile per Giancarlo Billotto. L'uomo, che vive a Chiavazza (frazione di Biella) e gestisce una pista di motocross nella vicina Ronco Biellese, a ottobre 2020 ha subìto una perdita atroce, quella della sua unica figlia Genny di appena 29 anni, maestra alla scuola primaria Villaggio Lamarmora di Biella, che ha perso la vita a causa di problemi cardiaci congeniti.

Da alcune settimane, però, al suo dolore si somma anche la rabbia, dopo che in alcune manifestazioni di no vax è apparsa la gigantografia di sua figlia, con nome e cognome e la scritta "nessuna correlazione", come se fosse morta a causa del vaccino. È successo a metà ottobre a Bologna e sabato scorso a Milano. Come se non bastasse, ogni giorno il volto di Genny Billotto campeggia sulle pagine internet e le chat dei no vax. Peccato che a ottobre 2020 non ci fosse ancora alcun vaccino contro il covid e quindi, naturalmente, nessuno ha mai potuto sommistrarglielo.

L'uomo ha così deciso di rivolgersi al suo avvocato, Marco Bozzalla del foro di Biella, e di presentare querela affinché gli autori dei manifesti e anche dei post sui social (perché non mancano neppure questi) con quella dolorosissima fake news siano identificati e perseguiti a norma di legge. Si dice indignato e disgustato, anche perché sua figlia, se ne avesse avuto la possibilità, sarebbe stata sicuramente favorevole al vaccino. Per l'uomo, per ora, il dolore è troppo forte per dire altre parole.