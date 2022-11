Esasperato dai rumori scaglia una freccia dalla finestra: morto un uomo

Non c'è l'ha fatta. È morto in ospedale a Genova il 41enne che nella notte è stato trafitto al torace da una freccia sparata da un arco. Portato all'ospedale San Martino in condizioni gravi e sottoposto a un intervento chirurgico, l'uomo è deceduto nella tarda mattinata.

La vittima, di origini peruviane, si chiamava Javier Alfredo Romero Miranda. L'uomo è stato ferito in seguito ad una lite nel centro storico del capoluogo ligure, in vico delle Mele. A scagliare con forza dall'arco la freccia, sarebbe stato un italiano di 63 anni originario di Varese Ligure esasperato - a suo dire - dai rumori che arrivavano dalla strada e non lo lasciavano dormire.

"Profondo dispiacere per l'assurda morte di Javier Alfredo Romero Miranda, ucciso da una freccia scagliata da un folle (mi pare evidente). I nostri sanitari hanno fatto tutto il possibile per salvare questa giovane vita, ma non c'è stato nulla da fare". Così, in un tweet, il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha commentato il fatto di cronaca avvenuto nel centro storico di Genova. "Spero che i magistrati applichino il massimo rigore per chi ha compiuto questo gesto sconsiderato e che nessuno lo giustifichi, anche indirettamente" ha aggiunto il governatore. "Non esiste movida, rumore o qualsiasi altra situazione che possa giustificare una simile reazione".

La dinamica

Tutto è successo poco dopo la mezzanotte. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, il 63enne che ha scoccato il colpo mortale si sarebbe affacciato alla finestra, a notte fonda, per chiedere a due uomini che stavano litigando in strada di fare silenzio, senza però riuscire a farli smettere. Anzi, stando alle sua versione sarebbe stato insultato.

L'operaio avrebbe così imbracciato l'arco e scoccato la freccia verso uno dei due contendenti, ferendolo in maniera. All'arrivo dei carabinieri è stato disarmato ed arrestato con l'accusa di tentato omicidio che è cambiata in omicidio alla notizia del decesso della vittima. Secondo quanto appreso, l'uomo arrestato aveva in casa tre archi e trenta frecce da lui fabbricati come hobby. Per il 41enne non c'è stato nulla da fare. A quanto si apprende dall'ospedale, "il paziente è stato sottoposto a un delicato e lungo intervento chirurgico, iniziato alle 3 di questa notte", ma è deceduto.

