Massacrata di sassate da uno sconosciuto, è gravissima: cosa sappiamo sulla folle aggressione

Stava portando a spasso il suo cane, come sempre, a due passi da casa. Ora è ricoverata in gravissime condizioni in ospedale. Siamo a Struppa, quartiere di Genova, in Valbisagno. Una donna di 61 anni è stata presa ripetutamente a sassate da uno sconosciuto mentre si trovava ai giardini. Un italiano di 34 anni, Luca I., senza fissa dimora, è stato fermato. Una violenza feroce e assurda, in pieno giorno, all'ora di pranzo di lunedì 21 agosto.

La donna è stata colpito in testa e al volto più volte, con un masso lungo una ventina di centimetri, anche quando era ormai crollata a terra. Un passante è intervenuto allontanandolo e ha filmato una parte dell'aggressione, per poi affidare il video agli inquirenti. L'aggressore è scappato, ma non ha fatto molta strada e la polizia l'ha bloccato quand'era ancora in zona. L'avrebbe riconosciuto la vittima stessa, prima che le sue condizioni peggiorassero, quando gli agenti lo hanno riportato verso i giardini.

Ora la donna è ricoverata in coma farmacologico in rianimazione, ha una grave emorragia cerebrale, fratture a testa e volto e anche a un arto: è stata trasferita dal Galliera al principale ospedale genovese, il San Martino. Luca I. si sarebbe trincerato nel silenzio, non ha spiegato nulla: sottoposto a fermo, il reato ipotizzato sarebbe lesioni gravissime o tentato omicidio.

Non c'è stata nessuna lite pregressa, nessuno scambio di frasi tra aggressore e aggredita. Si propende dunque per un gesto del tutto immotivato. L'uomo, qualche denuncia per furto in passato, bazzicava nel quartiere da alcuni giorni. In questura avrebbe poi dato in escandescenza. Non è chiaro se fosse seguito da qualche servizio di salute mentale.