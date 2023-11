Studentessa di 17 anni stuprata dal branco: "Invitata a una festa con l'inganno"

Ancora violenza. Attirata in una casa della Val Bisagno, in provincia di Genova, con la scusa di una festa da quattro amici che poi ne abusano sessualmente. Vittima è una studentessa genovese di 17 anni che, a marzo 2023, ha denunciato lo stupro di gruppo alla polizia. Sono iniziate subito le indagini della locale squadra mobile della polizia, che qualche giorno fa hanno portato a identificare quattro ragazzi di età compresa tra i 17 e i 20 anni, presunti autori dello stupro, indagati per violenza sessuale di gruppo. Ne dà oggi notizia "Il Secolo XIX".

La studentessa, che frequenta un liceo del centro cittadino, si legge sul quotidiano, "esce di sabato sera per trascorrere la serata con alcune amiche. O meglio questa è la ricostruzione iniziale. Durante la serata, però, decide di raggiungere alcuni amici che frequenta (nella zona della stazione di Brignole) che hanno organizzato una festa all'interno di un'abitazione. Si reca alla festa da sola. E però quando sale all'interno scopre che nell'abitazione non c'è alcun party ma si trova da sola con quattro ragazzi"'.

Il giorno dopo lo stupro la giovane racconta tutto ai genitori e sporge denuncia. Scattano così l'indagine, le visite mediche, il supporto psicologico. Mesi e mesi di indagini: i poliziotti sono riusciti a stringere il cerchio identificando i presunti autori della violenza sessuale.