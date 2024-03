La gente in coda sotto la pioggia per vedere Rosa e Olindo: "Sono innocenti"

L'udienza in corte d'appello è cominciata intorno alle 9.40 di stamattina, venerdì 1° marzo, e alcune ore dopo decine di persone aspettano ancora sotto la pioggia di poter entrare in tribunale a Brescia per assistere alla discussione dell'istanza di revisione del processo per la strage di Erba. "Vogliamo vedere Rosa e Olindo", dice una coppia che arriva dalla provincia di Brescia e che ritiene i coniugi "innocenti". Tra il pubblico vincono proprio gli innocentisti. E poco importa se l'avvocato generale Domenico Chiaro, che con il procuratore generale Guido Rispoli rappresenta l'accusa, ha già dichiarato "inammissibili" le prove presentate dalla difesa.

La strage di Erba, in provincia di Como, risale all'11 dicembre 2006. I due coniugi, nel 2011, sono stati condannati all'ergastolo, in via definitiva, per la morte di quattro persone: Raffaella Castagna, suo figlio Youssef Marzouk di appena due anni, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. Sono accusati anche del tentato omicidio di Mario Frigerio, marito di Cherubini, e unico sopravvissuto alla mattanza.

In mattinata è arrivato in città anche Azouz Marzouk, padre del piccolo Youssef e marito di Raffella Castagna, entrambi brutalmente uccisi a Erba. "Non è ancora stata fatta giustizia, non sono stati loro", ha dichiarato fuori dal palazzo di giustizia, dove i tanti cittadini che hanno fatto richiesta per assistere all'udienza erano già in coda sotto la pioggia, attendendo di entrare in tribunale.

Al momento nell'aula dove è in corso l'udienza ci sono classi di studenti e semplici curiosi che si sono accaparrati i 45 posti a disposizione del pubblico. Rosa Bazzi e Olindo Romano, presenti in tribunale per la prima udienza, sono tenuti nella gabbia dell'aula, dopo che hanno chiesto di non essere ripresi dalle telecamere ammesse dal presidente della corte.

All'esterno del tribunale ci sono curiosi, giornalisti, gente comune. Si tratta, d'altronde, di uno dei processi mediatici più controversi d'Italia. Proprio a Erba, in centro e a pochi passi dal luogo della strage, nei giorni scorsi sono addirittura spuntate le statue dei due coniugi condannati all'ergastolo, raffigurazioni a grandezza naturale di Rosa Bazzi e Olindo Romano. Si tratta di un'opera dell'artista Nicolò Tomaini, un attacco alla "società dello spettacolo".

Un messaggio che non vuole entrare nella diatriba tra colpevolezza o innocenza, ma che punta il dito sul processo con cui i mass media creano delle "verità ufficiali", che poi vengono distrutte e modificate con gli stessi strumenti, come sta avvenendo appunto nel caso della strage di Erba.