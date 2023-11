Gerardina Corsano, l'ipotesi dell'avvelenamento: sequestrati i cellulari

La morte di Gerardina Corsano resta un mistero. La 46enne di Ariano Irpino (Avellino) si è spenta in ospedale lo scorso 31 ottobre dopo essere entrata in contatto con una sostanza velenosa. Inizialmente si era pensato a un'intossicazione da botulino, ma l'ipotesi sembra ormai definitivamente archiviata. La novità emersa nelle ultime ore è che gli investigatori della squadra mobile di Avellino hanno sequestrato i telefoni dei parenti di Angelo Meninno, 52 anni, coniuge di Gerardina. A riferirlo è AvellinoToday. L'inchiesta è affidata al sostituto procuratore Marilia Capitanio di Benevento. Si ipotizza un omicidio colposo legato a un possibile avvelenamento, ma è ancora da chiarire se sia stato accidentale.

Il malore dei coniugi e la morte della donna

Ripercorriamo la vicenda dall'inizio. La donna e il marito avvertono un malore poche ore dopo aver cenato in un ristorante della zona. L'indomani iniziano a stare male. Lui decide di andare al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane, ad Ariano Irpino, ma viene dimesso con la convinzione che si tratti di un malessere temporaneo. Anche Gerardina manifesta sintomi simili. Stesso iter: va al pronto soccorso e viene dimessa. La coppia sta sempre peggio e torna in ospedale. Stavolta però la situazione è critica: Gerardina viene trasferita immediatamente in rianimazione, ma muore poco dopo. Il marito Angelo viene portato al Cotugno di Napoli e dimesso giorni dopo.

I sintomi che hanno preceduto la morte della erano dolori addominali e dissenteria, simili a quelli avvertiti dal marito Angelo Meninno, il quale, fortunatamente, è riuscito a riprendersi dopo alcuni giorni di cure presso il Cotugno di Napoli. Si fa strada l'ipotesi del botulino. La pizzeria viene sequestrata e i Nas prelevano degli alimenti per i test. Che però risultano negativi. Il ristorante viene dunque dissequestrato. Anche perché le analisi rivelano che il botulino non c'entra.

Cosa è emerso dalle analisi

Il medico legale Monica Fonzo, incaricata dell'esame autoptico insieme ad altri esperti, ha spiegato nei giorni scorsi che "Gerardina è certamente deceduta a causa di avvelenamento". Sia la donna che suo marito "hanno avuto contatto con una sostanza velenosa, con probabilità maggiore per Gerardina. La chiave per comprendere come il contatto con il veleno porti alla morte risiede nella dose assunta, che purtroppo Gerardina ha superato" ha chiarito l'esperta. "Se questo sia stato accidentale o se qualcuno potrebbe aver somministrato loro deliberatamente la dose letale di veleno, al momento, non possiamo saperlo". Non si sa ancora con certezza quale sia stata la sostanza che ha avvelenato i due coniugi, anche se si parla di un pesticida. Fatto sta che gli inquirenti hanno sequestrato i telefoni dei parenti del marito della donna. L'avvelenamento dei due coniugi è stato un incidente? Dai cellulari potrebbero arrivare delle risposte. L'avvocato Gerardo Giorgione, rappresentante dei familiari della vittima, avrebbe evidenziato alcune circostanze che saranno approfondite insieme ai risultati dell'autopsia e delle analisi mediche.

