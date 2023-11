Gerardina morta dopo una cena fuori: la pizza non c'entra. La nuova ipotesi

Resta un mistero cosa ha ucciso Gerardina Corsano, la 46enne di Ariano Irpino (Avellino) morta in ospedale lo scorso 31 ottobre. La donna e il marito Angelo Meninno si sono sentiti male dopo una cena al ristorante "Oasi". Andati una prima volta e rimandati a casa, le loro condizioni sono peggiorate fino al tragico epilogo. Inizialmente si era pensato al botulino. Ipotesi che però sarebbe stata fugata dalle analisi fatte all'Istituto superiore di sanità. Non c'è ancora l'ufficialità ma i test fatti dagli alimenti sequestrati nel locale sarebbero negativi. La pizzeria è stata dissequestrata e diventa determinante conoscere l'esito dell'autopsia sul corpo della donna.

Cosa ha ucciso Gerardina Corsano?

Gerardina e il marito cenano fuori. Mangiano una pizza. L'indomani iniziano a stare male. Lui decide di andare al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane, ma viene dimesso con la convinzione che si tratti di un malessere temporaneo. Anche Gerardina manifesta sintomi simili. Stesso iter: va al pronto soccorso e viene dimessa. La coppia sta sempre peggio e torna in ospedale. Stavolta però la situazione è critica: Gerardina viene trasferita immediatamente in rianimazione, ma muore poco dopo. Il marito Angelo viene portato al Cotugno di Napoli e dimesso giorni dopo.

La prima pista è quella dell'intossicazione alimentare, probabilmente da botulino. La pizzeria viene sequestrata e i Nas prelevano degli alimenti per i test. Negativi. Il ristorante è stato dissequestrato.

L'avvocato Guerino Gazzella ha assicurato che il locale, con una storia decennale alle spalle, è estraneo alla tragedia. "Non ho molto da dire, se non che è stato un periodo difficile, come ho già sottolineato in passato. Non pretendo di dimenticare, poiché è impossibile, ma desidero focalizzarmi sul ricominciare", le parole della titolare del locale "Oasi" riportate da AvellinoToday.

Archiviata l'ipotesi botulino, resta da capire cosa ha stroncato la donna. Si ipotizza adesso un probabile avvelenamento da pesticida. I due coniugi potrebbero essere venuti a contatto con sostanze chimiche utilizzati nell'azienda dove lavora il marito. Solo i risultati dell'autopsia potranno confermare o smentire l'ipotesi. Agli esiti dei test è legata anche la posizione degli indagati: i titolari della pizzeria e il medico del pronto soccorso che li aveva visitati e dimessi. I ristoratori, nel caso del pesticida, sarebbero di fatto scagionati.

