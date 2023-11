Gerardina Corsano morta dopo la pizza con olio piccante, grave il marito: dubbi sull'ipotesi botulino

Non ci sono certezze sulle cause della morte di Gerardina Corsano, 46 anni, di Ariano Irpino. La donna era stata portata più volte al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane di Avellino con sintomi che potrebbero essere correlati a un'eventuale intossicazione alimentare, forse da botulino. Anche il marito, Angelo Meninno, 52 anni, originario di Flumeri, ha mostrato sintomi simili, ma è stato ricoverato e trasferito all'ospedale Cotugno di Napoli: è grave.

L'ipotesi botulino (una tossina pericolosissima che si forma in assenza di ossigeno in ambienti non acidi) è tutta da provare. Si è parlato di un olio piccante al peperoncino che la coppia avrebbe messo su una pizza, ma i titolari del locale di Ariano Irpino spiegano che lo stesso identico prodotto è stato consumato da tante altre persone senza problemi di alcun tipo. Le indagini sono state avviate, coinvolgendo il centro di prevenzione epidemiologico dell’Asl di Avellino, la polizia e la procura di Benevento. Sarà fondamentale l'autopsia, evidentemente. E una risposta importante in questo senso potrebbe venire dall’esame dei campioni biologici di Angelo Meninno da parte dell’istituto superiore di sanità.

Il fatto che marito e moglie si siano sentiti entrambi male, e con sintomi simili, farebbe pensare che la presunta intossicazione possa essere legata a qualcosa che abbiano ingerito entrambi. Ma occorre cautela, e l'avvocato Guerino Gazzella, difensore del titolare del ristorante di Ariano Irpino, dice: "È necessario precisare che, immediatamente, la mia assistita si è resa disponibile a collaborare con le forze di polizia giudiziaria che, in questo momento, stanno svolgendo tutte le indagini del caso. A tal proposito ci tiene a evidenziare che i prodotti oggetto dei controlli sono stati utilizzati da numerosi altri utenti della struttura e anche dalla stessa famiglia del titolare, senza determinare alcun problema. Per questo confidiamo vivamente negli accertamenti giudiziari in corso, affinché possa emergere chiaramente la verità".

Gerardina e Angelo erano una coppia molto stimata, erano sposati da poco più di un anno e vivevano in località Fiumarelle. Lui è un commerciante agricolo, mentre lei era una casalinga ed era originaria di Difesa Grande. Grande cordoglio.

