Morta dopo la pizza, tra gli indagati anche un medico del pronto socorso

Il sogno d'amore di Gerardina Corsano, 48 anni, e Angelo Meninno, 52 anni, si è infranto in modo tragico solo un anno dopo il loro matrimonio. Una subdola intossicazione alimentare ha colpito la coppia portando Gerardina alla morte e mettendo a rischio anche la vita di Angelo. Un evento apparentemente banale trasformato in tragedia.

Tutto è iniziato sabato sera quando i coniugi hanno deciso di cenare fuori al Ristorante "Oasi" di Ariano in provincia di Avellino. Hanno scelto di mangiare una pizza, un piatto tradizionale e amato da molti. Tuttavia, nessuno avrebbe potuto prevedere gli eventi che si sarebbero susseguiti.

La domenica mattina successiva, Angelo si è svegliato accusando una violenta nausea. Spaventato dalla sua condizione, si è precipitato al pronto soccorso del Frangipane. Dopo un breve controllo medico, è stato dimesso con l'assunzione che si trattasse di un malessere temporaneo. Tuttavia, la situazione ha continuato a peggiorare. Il giorno successivo, è stata la volta di Gerardina di manifestare sintomi simili e preoccupanti. Anche lei si è recata al pronto soccorso, ma come il marito, è stata rimandata a casa dopo una visita medica. La coppia ha continuato a soffrire e a sentirsi sempre peggio.

Rimandati a casa dal pronto soccorso

Quando entrambi si sono presentati nuovamente al pronto soccorso, la situazione era critica. Gerardina è stata trasferita immediatamente in rianimazione, ma purtroppo è deceduta poco dopo il suo ingresso in ospedale. Nel frattempo, Angelo è stato trasferito al Cotugno di Napoli, dove è stato ricoverato in uno dei reparti di malattie infettive dell'ospedale. Dopo ore di grande preoccupazione, sembra essere fuori pericolo di vita, ma rimane sotto stretta osservazione. I medici hanno formulato l'ipotesi che l'olio al peperoncino utilizzato per condire la pizza potesse essere la causa dell'intossicazione. Il botulino è stato menzionato come possibile agente patogeno, ma questa ipotesi deve ancora essere confermata attraverso ulteriori indagini.

Tre indagati: i titolari del ristorante e un medico

Il Procuratore Capo della Repubblica di Benevento, Aldo Policastro, ha avviato un'inchiesta con l'ipotesi di reato di omicidio colposo. Il Ristorante "Oasi" è stato posto sotto sequestro in via precauzionale, mentre i titolari del locale, insieme a un medico dell'ospedale arianese, sono stati indagati in relazione alla morte di Gerardina. Gli indagati sono assistiti dagli avvocati, Guerino Gazzella, Claudio Fusco e Roberto Pulcino. Gli inquirenti non hanno trovato cibo sospetto nella casa dei coniugi durante le verifiche. Pertanto, le indagini si concentreranno principalmente sui risultati degli esami medici su Angelo durante il suo ricovero e sull'autopsia di Gerardina, che verrà eseguita presso l'Ospedale Moscati di Avellino il 4 novembre. La dott.ssa Carmen Sementa è stata incaricata dell'autopsia, e le cartelle cliniche di entrambi i coniugi sono state sequestrate per gli accertamenti giudiziari. A comporre il "team" di consulenti, oltre al medico legale Carmen Sementa, il docente universitario di Medicina Legale Alessandro Santurro e il direttore dell’Unità Complessa di Malattie Infettive del Moscati di Avellino, Sebastiano Leone.

Questa tragedia ci ricorda quanto sia importante prestare attenzione alla qualità e alla sicurezza del cibo che consumiamo. L'intossicazione alimentare può essere letale, e le conseguenze possono essere devastanti. La speranza è che le indagini possano portare a una comprensione completa di ciò che è accaduto e adottare le misure necessarie per evitare che simili tragedie si ripetano in futuro.