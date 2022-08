Gerardo e Pasquale Davide Cirillo: chi sono padre e figlio uccisi e chiusi in due sacchi di plastica

Gerardo Cirillo, 58 anni e il figlio Pasquale Davide, 27 anni. Appartengono a loro i due corpi senza vita trovati chiusi in due sacchi di plastica bianchi abbandonati tra i tubi utilizzati per irrigare i campi, sul loro terreno di campagna, nelle vicinanze di un casolare abbandonato, in agro di Cerignola. Il killer o i killer li hanno giustiziati entrambi con un colpo alla nuca e abbandonati a distanza di alcune decine di metri l'uno dall'altro.

I familiari, non vedendoli rientrare a casa e non riuscendoli a contattare, avevano allertato il 113. I corpi sono stati trovati dalla polizia. Sul posto è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco di Manfredonia. Il 58enne aveva precedenti per droga, era stato arrestato nel settembre 2014. Il figlio aveva invece la fedina penale pulita. Sono stati ascoltati parenti, amici e conoscenti delle due vittime. Non viene tralasciata alcuna pista, ma sarebbe al momento esclusa quella della criminalità organizzata.

Le indagini dovranno appurare in primis l'ora del decesso di Gerardo e Pasquale Davide Cirillo. Secondo quanto ricostruito, padre e figlio si sarebbero allontanati da casa, nel centro storico di Cerignola, facendo perdere le proprie tracce da sabato pomeriggio. L'esecuzione in piena regola ha ancora tanti punti oscuri da chiarire.

Foto FoggiaToday