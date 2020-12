Finalmente giustizia per Gessica Notaro: la Cassazione conferma la condanna per l'ex fidanzato

"Nessuno può più dire che Tavares è innocente, non ci sono più attenuanti". A dirlo all'Adnkronos Gessica Notaro dopo la sentenza della Cassazione che ha confermato la condanna per Edson Tavares a 15 anni, 5 mesi e 20 giorni di carcere per aver averla perseguitata e sfregiata con l'acido il 10 gennaio 2017.

"I difensori di Tavares hanno provato i tutti i modi a dichiarare la sua innocenza e io ho rispettato il diritto di difendersi che è legittimo. Penso di essere stata sempre oggettiva ma nonostante ciò è stato fatto spesso riferimento all'eccesso di mediaticità del caso. Sono quasi quattro anni che io da vittima - sottolinea Gessica Notaro - mi sono sentita sul banco degli imputati per gli attacchi personali da parte della difesa di Tavares. Io ho subito quello che ho subito e lo ribadisco anche oggi: io parlerò sempre".

Cassazione conferma la condanna per Edson Tavares

È dunque definitivo il verdetto emesso dalla Corte di Appello di Bologna il 15 novembre del 2018. Era il 10 gennaio 2017 quando la vita di Gessica Notaro cambia per sempre: ad aggredirla, sotto casa, a Rimini, è l'ex fidanzato Edson Tavares, che la sfregia al volto con dell'acido. Un'aggressione che la sfigura e che le richiederà di sottoporsi a molti e complicati interventi chirurgici.

Showgirl, cantante, modella, a 17 anni Gessica Notaro partecipa a Miss Italia 2007, gareggiando con la fascia di Miss Romagna. Dopo alcune esperienze televisive decide però di lasciare il mondo dello spettacolo per lavorare come addestratrice al Delfinario di Rimini ed è lì che incontra Edson 'Eddy' Tavares, 31enne capoverdiano, che aveva anche fatto da bodyguard a Lele Mora.

"È stato l'amore più grande della mia vita, nonostante i tradimenti e le difficoltà nel rapporto per via degli atteggiamenti di lui. Ma non riuscivo a lasciarlo". Poi, "quando ho iniziato a vedere le cose con lucidità ho preso forza e mi sono decisa a lasciarlo", racconterà lei stesso al processo, riferendo anche le agghiaccianti minacce del capoverdiano: "Me la pagherai e ti rovinerò la vita senza toccarti con un dito". E in effetti per Gessica l'incubo comincia quando decide di lasciare Tavares. Il capoverdiano inizia a perseguitarla, fino a quando nel gennaio del 2017 scatta l'agguato.

La data del 10 gennaio non è casuale: sei anni prima, proprio in quella data, il fratello di Gessica, Bruno, appena 20enne, si è suicidato. "Mio fratello si è tolto la vita il 10 gennaio del 2011, esattamente sei anni prima. Ed Eddy ha scelto quel giorno apposta, in segno di sfida", dirà la Notaro in un'intervista.

Quella sera di gennaio Tavares, già soggetto a una misura restrittiva che gli impone di stare a 50 metri dall'ex fidanzata, l'attende nel buio del parcheggio sotto casa della madre: sono le 22.30, quando lei arriva e lui le getta l'idraulico liquido sul viso. L'acido le prende anche l'occhio sinistro, che poi l'ex miss terrà coperto da una benda. Dopo quella terribile notte Tavares prova a negare l'evidenza e si dichiara innocente ma, ad incastrarlo, tra l'altro, sono le bottigliette di acido trovate in casa sua, oltre al ricordo della sua vittima.

Dal momento dell'aggressione, Gessica Notaro decide di condividere sui social la sua storia e i progressi fatti man mano nella riabilitazione grazie ai tanti interventi chirurgici: un modo per superare i momenti più bui ma anche per incoraggiare tutte le donne vittime di violenza a reagire. Proprio come fa lei, che, appena può, riprende la sua carriera artistica e non smette di lottare per recuperare appieno la vista. Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana per decisione del presidente Mattarella, Gessica Notaro diventa un simbolo, come già era accaduto a Lucia Annibali. Seguitissima sui social, nel 2018 torna alla tv partecipando a Ballando con le stelle in coppia con Stefano Oradei. Quindi, nel 2020, ospite dell'ultima edizione di Sanremo condotta da Amadeus, canta insieme all'amico Antonio Maggio una canzone scritta per lei da Ermal Meta, "La faccia e il cuore".