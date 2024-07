Dov'è Giacomo Bozzoli? La fuga in Maserati con la moglie e il figlio piccolo

Era libero ed è scappato. Nei suoi confronti finora non era mai stata emessa alcuna misura cautelare, perché trattandosi di un processo indiziario non c'era il rischio di inquinamento delle prove, né i giudici avevano ravvisato il pericolo di fuga. Ecco perché l'imprenditore Giacomo Bozzoli è sempre rimasto in libertà, anche durante la lunga fase processuale e nonostante già due condanne all'ergastolo, in primo e secondo grado. Due giorni fa è arrivata la conferma della sentenza, ora definitiva, da parte della corte di Cassazione: i carabinieri hanno suonato al campanello della sua villa per notificargli l'ordine di carcerazione, ma Bozzoli era già sparito. La casa era chiusa, con l'erba alta in giardino. Lui irreperibile, scomparso, latitante.

L'uomo adesso è ricercato in tutta Italia e all'estero per l'omicidio dello zio Mario Bozzoli, l'imprenditore 52enne di Marcheno (Brescia), titolare delle fonderie Bozzoli, di cui non si hanno più notizie certe dall'8 ottobre 2015, il giorno della sua scomparsa. Secondo quanto ricostruito dalla procura, e poi confermato con due sentenze in primo grado e in appello, e ora anche in Cassazione, il nipote Giacomo avrebbe ucciso lo zio gettandolo in un forno della fonderia. Il 39enne, sposato e padre di un bambino, si è sempre dichiarato innocente. Ma non ha convinto i giudici.

Giacomo Bozzoli potrebbe essere all'estero

Dov'è ora Giacomo Bozzoli? Ricerche senza esito, per il momento. Dell'imprenditore nessuna traccia. I carabinieri da giorni sono appostati fuori dalla sua villa di Soiano (comune in provincia di Brescia), da decenni di proprietà della famiglia Bozzoli. I vicini di casa avrebbero riferito di non averlo visto almeno da dieci giorni: qualcuno ha parlato di un presunto e più recente avvistamento in un ristorante di Moniga del Garda. Bozzoli a Soiano si vedeva ogni tanto, accompagnato dalla moglie e dal figlio piccolo. La famiglia a Soiano ha un'altra casa di proprietà, così come a Bedizzole e a Marcheno. Sono tutte monitorate dalle forze dell'ordine, anche se Giacomo Bozzoli a questo punto potrebbe anche essere fuggito all'estero.

Fatto sta che a suo carico potrebbe essere emesso a breve un mandato di cattura internazionale. Secondo fonti investigative, l'uomo sarebbe fuggito a bordo di una Maserati, non da solo: con lui ci sono infatti la moglie Antonella e il figlio di 9 anni. È senza il passaporto perché gli è scaduto e non lo ha rinnovato. Impossibile un transito non rilevato in aeroporti, frontiere non Ue, porti e hotel. Sarebbero in corso tentativi di convincerlo a tornare: si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime ore.

L'omicidio di Mario Bozzoli e il movente

La vicenda è nota. Secondo la pubblica accusa, Mario Bozzoli - lo zio di Giacomo, titolare delle fonderie Bozzoli di Marcheno, in Valtrompia - sarebbe stato ucciso e gettato in un forno. Nella ricostruzione della procura e delle forze dell'ordine, pare che anche un operaio della fonderia, Giuseppe Ghirardini, avrebbe preso parte alla distruzione del corpo di Bozzoli, ricevendo cinquemila euro in contanti come compenso dal nipote dell'imprenditore. Non si è mai saputo com'è andata davvero, perché Ghirardini venne trovato morto nei boschi della Valcamonica, probabilmente deceduto per avvelenamento (ma in circostanze non del tutto chiarite), sei giorni dopo la scomparsa del suo titolare.

Quanto al movente, nelle motivazioni della sentenza di secondo grado i giudici spiegavano che dietro l'omicidio ci sarebbero dissidi di tipo economico legati alla fonderia. Nelle carte si legge che "Giacomo è l'unico in cui è risultato coesistere, unitamente all'odio ostinato e incontenibile (...) nei confronti della vittima, anche l'interesse economico per ucciderla riconducibile agli interessi societari e familiari". Mario Bozzoli era "colpevole a suo avviso sia di lucrare dalla società, sia di intralciare i suoi progetti imprenditoriali". E il nipote era l'unico "che ripetutamente e senza freni aveva manifestato il desiderio di ucciderlo".

Mario Bozzoli, continuavano i giudici, sarebbe stato ucciso con "atroci modalità", senza che questo provocasse nel nipote Giacomo "alcuna titubanza". Dopo aver commesso "l'orrendo crimine", il nipote si sarebbe in primis preoccupato di "eliminare dal proprio smartphone tutti quei messaggi che avrebbero potuto coinvolgerlo". Per tutto il processo avrebbe infine mantenuto un atteggiamento "freddo e imperturbabile".

Giacomo Bozzoli si è sempre detto innocente

Quarant'anni il prossimo 20 luglio, Giacomo Bozzoli lavorava nella fonderia di famiglia a Marcheno. L'imputato, accusato di omicidio volontario aggravato e distruzione di cadavere, si è sempre professato innocente. In apertura del processo davanti alla corte d'assise di Brescia, a dicembre del 2021, Giacomo Bozzoli aveva rilasciato alcune dichiarazioni spontanee: "Prima di iniziare voglio dire che dirò tutta la verità perché sono innocente - erano state le sue parole -. Tutti dicono che io e mio zio non avevamo buoni rapporti, ma chissà come mai nessuno ci ha visto litigare". I giudici non gli hanno creduto.