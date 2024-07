La fuga di Bozzoli, il presunto depistaggio e il documento registrato in Spagna

Telefoni e dispositivi trovati durante il blitz nella villa di Soiano sono sotto la lente d'ingrandimento degli inquirenti: si cercano tracce e indizi del più che probabile piano per evitare il carcere a vita, dopo la condanna in via definitiva per l'omicidio e la distruzione del cadavere dello zio Mario. Un'ipotesi si fa sempre più largo: la fuga di Giacomo Bozzoli, con la moglie Antonella Colossi e il figlio al seguito, non sarebbe stata improvvisata, ma pianificata da mesi, se non addirittura da anni. E con il passare delle ore, la speranza che il 39enne si consegni spontaneamente alle autorità si affievolisce.

La tesi che l'imprenditore di Marcheno abbia prolungato una vacanza in "una località non precisata dalla Francia", come suggerito dal suocero agli inquirenti, sembra al momento non trovare troppi riscontri. A quanto risulta BresciaToday il documento dell'uomo - insieme a quelli di moglie e figlio - sarebbe stato registrato in un albergo spagnolo dal 20 al 30 giugno.