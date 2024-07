Giacomo Bozzoli non si trova, potrebbe essere all'estero: "A casa non c'è da una decina di giorni"

Ha lasciato poche tracce dietro di sé, Mario Bozzoli, il 39enne bresciano condannato ieri, lunedì 1 luglio dalla Suprema Corte di Cassazione, per aver ammazzato lo zio Giacomo, industriale e titolare delle Fonderie Bozzoli di Marcheno (Brescia).

Casa chiusa, erba alta in giardino. Questo lo scenario che i carabinieri si sono ritrovati quando hanno suonato al cancello della villa di Giacomo Bozzoli a Soiano del Lago senza trovarlo. Per i vicini di casa, Bozzoli, la moglie e il figlio piccolo, non si vedrebbero da una decina di giorni. A quanto si apprende, Giacomo Bozzoli non aveva nessuna limitazione di liberta' di movimento o divieto di espatrio.

È probabile che già oggi, se non dovessero esserci novità, la magistratura firmi un decreto di latitanza che potrebbe consentire l'utilizzo di mezzi più efficaci, come le intercettazioni, per individuare Bozzoli. Il suo nome è stato inserito nel database delle forze dell'ordine a livello nazionale affinché possa essere fermato qualora venga trovato in alberghi, aeroporti, porti e zone turistiche.

I suoi legali intanto si trincerano dietro a un "no comment" mentre il padre Adelio, ieri presente in Cassazione a Roma dove il 39enne è stato condannato in via definitiva, aveva spiegato che il figlio stava aspettando l'esito del processo a casa, ma che non rispondeva più al telefono.

"Giacomo, consegnati alle autorità', assumiti le tue responsabilita' e fai scendere il silenzio su questa vicenda drammatica". È invece l'appello dell'avvocato Nicodemo Gentile, legale dell'associazione Penelope, parte civile nel processo a carico di Giacomo Bozzoli.

La ricostruzione della vicenda processuale

La vicenda è nota. Secondo la pubblica accusa, Mario Bozzoli - lo zio di Giacomo, titolare delle Fonderie Bozzoli di Marcheno, in Valtrompia - sarebbe stato ucciso e gettato in un forno. Nella ricostruzione della procura e delle forze dell'ordine, pare che anche un operaio della fonderia, Giuseppe Ghirardini, avrebbe preso parte alla distruzione del corpo di Bozzoli, ricevendo cinquemila euro in contanti come compenso dal nipote dell'imprenditore. Non si è mai saputo com'è andata davvero, perché Ghirardini venne trovato morto nei boschi della Valcamonica, probabilmente deceduto per avvelenamento (ma in circostanze non del tutto chiarite), sei giorni dopo la scomparsa del suo titolare.

Quanto al movente, nelle motivazioni della sentenza di secondo grado i giudici spiegavano che dietro l'omicidio ci sarebbero dissidi di tipo economico legati alla fonderia. Mario Bozzoli era "colpevole a suo avviso sia di lucrare dalla società, sia di intralciare i suoi progetti imprenditoriali". E il nipote era l'unico "che ripetutamente e senza freni aveva manifestato il desiderio di ucciderlo". Bozzoli si è però sempre dichiarato innocente: i magistrati però non gli hanno creduto. L'ultima parola quella della Cassazione che ieri, lunedì 1 luglio, ha dichiarato colpevole di omicidio il 39enne che, al momento, non si trova in nessun luogo.