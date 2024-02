Il corpo bruciato nel forno, i messaggi cancellati: "Così Giacomo ha ucciso lo zio in modo atroce"

"Faccio una doccia e torno a casa per cena". È la sera dell'8 ottobre 2015 e Mario Bozzoli, imprenditore di 52 anni che gestisce la fonderia di famiglia a Marcheno, piccolo comune della Valtrompia in provincia di Brescia, telefona alla moglie Irene, al termine del turno di lavoro quotidiano. Da quel momento, di lui non è stata più trovata alcuna traccia. Mario Bozzoli è formalmente scomparso. Nessun allontamento volontario, però, perché secondo l'accusa l'imprenditore non è mai uscito vivo dalla sua azienda. La sua auto è rimasta parcheggiata sempre nello stesso posto, i suoi vestiti sempre adagiati nell'armadietto dello spogliatoio. Il suo corpo, invece, non è mai stato ritrovato.

Nove anni e due processi dopo, c'è una verità giudiziaria: la corte d'assise d'appello di Brescia - presidente Claudio Mazza, relatore Massimo Vacchiano - ha confermato la condanna all'ergastolo per Giacomo Bozzoli, nipote 38enne dell'imprenditore e unico imputato nel processo. Lui ha sempre ribadito la sua innocenza, ma le accuse sono pesantissime: omicidio volontario premeditato e distruzione di cadavere. Secondo i giudici, "alla sua responsabilità penale convergono tutti i diversi itinerari probatori". Tradotto: tutte le strade, e le prove raccolte, portano a lui.

I giudici scrivono: "Converge, anzitutto, la verifica del luogo e dell'ora in cui l'imputato è risultato trovarsi rispetto a quelli in cui si trovava Mario al momento della sparizione". Mario Bozzoli, secondo la ricostruzione degli inquirenti, sarebbe stato ucciso l'8 ottobre 2015 nel reparto forni della fonderia, tra le 19.15 (dopo l'ultima telefonata alla moglie) e le 19.18, quando si verificò una "fumata anomala" al forno grande dell'azienda di famiglia, dove per i giudici fu gettato e bruciato il suo corpo, senza lasciare tracce evidenti, né durante né dopo. Il movente? I rancori contro lo zio per interessi societari e familiari.

Le motivazioni che hanno portato i giudici a confermare l'ergastolo per Giacomo Bozzoli sono state depositate nelle scorse ore. Centocinquantaquattro pagine e una tesi: "Freddo e imperturbabile, ha ucciso lo zio in modo atroce". Tutto sarebbe avvenuto all'interno della fonderia, si legge nelle motivazioni: "L'omicidio avvenuto all'interno dello stabilimento rappresenta l'esito veramente obbligato di una valutazione saldamente ancorata al materiale probatorio acquisito". Stando alle ricostruzioni fatte durante le indagini, Giacomo Bozzoli avrebbe ucciso suo zio Mario probabilmente gettandolo in uno dei forni della fonderia, quello più grande.

Il ruolo di Giuseppe Ghirardini

Sarebbe coinvolto anche l'operaio Giuseppe Ghirardini, dipendente della fonderia. Secondo l'accusa, avrebbe preso parte alla distruzione del corpo di Bozzoli, ricevendo cinquemila euro come compenso dal nipote dell'imprenditore, ma senza aver mai avuto la possibilità di parlarne con gli inquirenti: Ghirardini è stato trovato morto in circostanze non del tutto chiarite nei boschi, in Valcamonica, sei giorni dopo la scomparsa del suo titolare. L'ultimo a vedere in vita Mario Bozzoli sarebbe stato proprio l'operaio Ghirardini, addetto al forno grande. Secondo la procura, "il suo non è stato un suicidio indotto da qualcuno, ma dal peso e dalla paura per quello che ha fatto, cioè aver aiutato Giacomo a uccidere Mario". Un rimorso insostenibile, anche se l'ipotesi del suicidio è stata sempre respinta con forza dai familiari dell'uomo.

Il movente dell'omicidio e i messaggi cancellati sul cellulare

Quanto al movente del delitto, i giudici scrivono che "Giacomo è l'unico in cui è risultato coesistere, unitamente all'odio ostinato e incontenibile già molto tempo prima rispetto all'omicidio, a sua volta germinato da un rancore altrettanto persistente e irremovibile nei confronti della vittima, anche l'interesse economico per ucciderla riconducibile agli interessi societari e familiari". Mario Bozzoli era "colpevole a suo avviso sia di lucrare dalla società, sia di intralciare i suoi progetti imprenditoriali". E il nipote era l'unico "che ripetutamente e senza freni aveva manifestato il desiderio di ucciderlo".

"La convinzione di voler fisicamente eliminare lo zio, quale ostacolo ai progetti imprenditoriali perseguiti da lui e dai suoi familiari, esprime il movente dei delitti commessi e assume valenza indiziaria per sostenere sussistente l'aggravante", scrivono ancora i giudici nelle motivazioni della sentenza. Mario Bozzoli sarebbe stato ucciso con "atroci modalità", senza che questo provocasse nel nipote Giacomo "alcuna titubanza". Dopo aver commesso "l'orrendo crimine", il 38enne si sarebbe in primis preoccupato di "eliminare dal proprio smartphone tutti quei messaggi che avrebbero potuto coinvolgerlo". Per tutto il processo avrebbe infine mantenuto un atteggiamento "freddo e imperturbabile".

Perché Giacomo Bozzoli è ancora in libertà

Come era già accaduto dopo il processo di primo grado, non c'è al momento nessuna misura cautelare per Giacomo Bozzoli. Per lui si apriranno le porte del carcere solo quando e se la sentenza diventerà definitiva in Cassazione. Questo perché si tratta di un "processo indiziario", ovvero un processo in cui non esistono "prove decisive e concrete" a carico dell'imputato, ma indizi tali che tutti insieme portano alla colpevolezza "oltre ogni ragionevole dubbio". Nel caso specifico, arrivati a questo punto, non ci sarebbero nemmeno i rischi di reiterazione del reato, di inquinamento delle prove o il pericolo di fuga.