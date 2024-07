Giacomo Bozzoli non verrà interrogato subito: è ancora sconvolto, sotto shock

È sotto shock, sconvolto: per questo motivo l'annunciato interrogatorio di Giacomo Bozzoli verrà rimandato di qualche giorno. È questo l'ultimo aggiornamento dal carcere di Bollate, Milano, dove da qualche giorno è detenuto l'imprenditore bresciano di 39 anni condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio dello zio Mario, che secondo gli inquirenti sarebbe stato ucciso in un forno della fonderia di famiglia, a Marcheno (Brescia). Dopo una decina di giorni di latitanza, Giacomo Bozzoli è stato individuato nella sua villa a Soiano, sul lago di Garda: era nascosto nel cassettone del letto e con sé aveva 50mila euro in contanti.

Chi ha aiutato Giacomo Bozzoli nella fuga?

Giacomo Bozzoli dovrà essere ascoltato dagli inquirenti per ricostruire nei dettagli la sua fuga, inizialmente insieme alla compagna e al figlioletto di 9 anni, poi da solo: resta ancora da capire come sarebbe rientrato in Italia e, soprattutto, con l'aiuto di chi. Chiunque l'abbia aiutato potrebbe essere indagato per procurata inosservanza della pena. La procura di Brescia ha già aperto un fascicolo in tal senso, per ora contro ignoti: il 39enne sarebbe una persona informata dei fatti, e potrebbe diventare eventualmente un testimone in caso di processo a carico di chi avrebbe agevolato la sua fuga. Ma sono tutte solamente ipotesi, ampiamente in divenire: quello che è certo, ad oggi, è che Giacomo Bozzoli dal carcere di Bollate sarebbe ancora sotto shock per la detenzione, sconvolto per come sono andate le cose, ancora convinto di essere innocente.

In una lettera indirizzata al procuratore generale, il 39enne ha parlato anche di una super testimone, una donna austriaca che lavora nel settore della lavorazione dei metalli e che potrebbe addirittura scagionarlo.

Il caso Bozzoli per la giustizia è chiuso

Giacomo Bozzoli deve scontare l'ergastolo. A fine giugno la Corte di Cassazione ha confermato la doppia condanna che il 39enne aveva già incassato in primo grado e in appello a Brescia. Per la giustizia italiana il caso è chiuso: "freddo e imperturbabile", Giacomo "ha ucciso lo zio in modo atroce", si leggeva qualche mese fa nelle motivazioni della sentenza d'appello. Tutte le strade e le prove raccolte dagli inquirenti portano a lui.

I giudici scrivevano: "Converge, anzitutto, la verifica del luogo e dell'ora in cui l'imputato è risultato trovarsi rispetto a quelli in cui si trovava Mario al momento della sparizione". Mario Bozzoli, secondo la ricostruzione degli inquirenti, sarebbe stato ucciso l'8 ottobre 2015 nel reparto forni della fonderia, tra le 19.15 (dopo l'ultima telefonata alla moglie) e le 19.18, quando si verificò una "fumata anomala" al forno grande dell'azienda di famiglia, dove per i giudici fu gettato e bruciato il suo corpo, senza lasciare tracce evidenti, né durante né dopo. Il movente? I rancori contro lo zio per interessi societari e familiari. I resti di Mario Bozzoli non sono mai stati ritrovati.

Anche il movente del delitto, infatti, secondo i giudici è stato acclarato: "Giacomo è l'unico in cui è risultato coesistere, unitamente all'odio ostinato e incontenibile già molto tempo prima rispetto all'omicidio, a sua volta germinato da un rancore altrettanto persistente e irremovibile nei confronti della vittima, anche l'interesse economico per ucciderla riconducibile agli interessi societari e familiari". Mario Bozzoli era "colpevole a suo avviso sia di lucrare dalla società, sia di intralciare i suoi progetti imprenditoriali". E il nipote era l'unico "che ripetutamente e senza freni aveva manifestato il desiderio di ucciderlo".

"La convinzione di voler fisicamente eliminare lo zio, quale ostacolo ai progetti imprenditoriali perseguiti da lui e dai suoi familiari, esprime il movente dei delitti commessi e assume valenza indiziaria per sostenere sussistente l'aggravante", scrivono ancora i giudici nelle motivazioni della sentenza. Mario Bozzoli sarebbe stato ucciso con "atroci modalità", senza che questo provocasse nel nipote Giacomo "alcuna titubanza". Dopo aver commesso "l'orrendo crimine", il nipote si sarebbe preoccupato come prima cosa di "eliminare dal proprio smartphone tutti quei messaggi che avrebbero potuto coinvolgerlo".