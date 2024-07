Giacomo Bozzoli sotto shock si gioca l'ultima carta: "Un testimone austriaco mi scagiona". Ma ecco perché il caso è chiuso

Giacomo Bozzoli è in carcere a Bollate (Milano) dopo aver trascorso la prima notte in cella a Canton Mombello a Brescia, dove era stato portato dopo essere stato fermato dai carabinieri nella sua villa a Soiano, nascosto nel cassettone del letto matrimoniale, con un borsello contenente 50 mila euro in contanti. Sotto choc per l’ingresso in carcere, Bozzoli ha passato la sua prima notte da ergastolano sorvegliato a vista. Gli agenti della Polizia penitenziaria, temendo un suo gesto estremo, non l’hanno perso di vista un secondo. Molto resta da chiarire sulla sua fuga durata poco più di dieci giorni. Si era anche fatto crescere i baffi sperando di non essere riconosciuto. Su dove abbia trascorso gli ultimissimi giorni, dopo la Spagna, ci sono ancora tanti punti di domanda.

Il presunto testimone austriaco

Al procuratore Bozzoli ha ribadito la sua innocenza dicendo che un testimone austriaco lo scagionerebbe dall'accusa di aver ucciso lo zio Mario Bozzoli gettandolo nel forno della fonderia di famiglia a Marcheno l'8 ottobre 2015. Il 39enne sostiene di aver inviato una lettera, scritta di suo pugno, con queste dichiarazioni anche al procuratore generale e al presidente della prima sezione penale che lo ha condannato. Missiva che però nessuno ha ancora ricevuto. Giacomo Bozzoli proclama con forza la sua innocenza. Quella del testimone austriaco è una carta nuova, mai emersa finora. E non è affatto chiaro perché non sia stato fatto presente questo elemento in anni e anni di vicenda processuale.

"Sembra quasi non capire che il processo ormai è chiuso, che la sentenza è definitiva", avrebbe detto un inquirente, le cui parole sono riportate oggi dal Corriere della Sera.

Movente economico

L'Austria nel caso Bozzoli finora ci è entrata solo in un modo: erano austriache le banconote trovate a casa di Giuseppe Ghirardini,l'operaio che si è suicidato dopo la scomparsa di Bozzoli. Secondo la sentenza era complice di Bozzoli e casa di Ghirardini sono stati trovati in totale 4.400 euro emessi dalla Banca centrale austriaca.

La sera di quello che secondo la giustizia italiana è stato un omicidio con distruzione di cadavere nel forno della fonderia, a Marcheno c’erano altri operai, oltre ad Alex e Giacomo Bozzoli, figli del fratello della vittima Adelio. Una settimana dopo uno dei dipendenti dell'azienda scompare: Giuseppe Ghirardini, addetto al forno grande della fonderia, chiama un amico per annullare una battuta di caccia causa maltempo e sale in auto, direzione Valcamonica. Viene trovato senza vita il 18 ottobre 2015 nei boschi di Case di Viso: stroncato da una capsula di cianuro rinvenuta nello stomaco. L'ipotesi del suicidio è stata sempre respinta con forza dai familiari dell'uomo.

Per i sostituti procuratori, quello che avvenne in quella drammatica sera di nove anni fa è ormai appurato: Giacomo avrebbe aggredito lo zio vicino ai forni, salvo poi affidare il corpo a Ghirardini, il quale "dietro compenso" l'avrebbe gettato nel forno grande. Per gli inquirenti Giacomo Bozzoli avrebbe ucciso spinto da un movente economico.

Sarebbe stata una chiamata effettuata poco più di 48 ore fa a tradire Giacomo Bozzoli. Banalissimo errore, perché poteva immaginare che i suoi familiari e i suoi conoscenti più vicini fossero monitorati. Il passo falso ha indirizzato definitivamente le ricerche, perché l'utenza usata dall'ergastolano è stato localizzata alle 5,30 nell'area del Bresciano. La caccia all'uomo ha cambiato passo con la sorveglianza delle abitazioni di famiglia tra Brescia, Marcheno e Soiano del Lago. Poi una cimice ambientale installata nei precedenti sopralluoghi nella villa sulla sponda bresciana del Lago di Garda si è attivata, ed è iniziata la perquisizione decisiva: era nascosto sotto al letto.

Caso chiuso

Deve scontare l'ergastolo, Giacomo Bozzoli. A fine giugno la Corte di Cassazione ha confermato la doppia condanna che il 39enne aveva già incassato in primo grado e in appello a Brescia. Per la giustizia italiana il caso è chiuso: "Freddo e imperturbabile", Giacomo "ha ucciso lo zio in modo atroce", si leggeva qualche mese fa nelle motivazioni della sentenza d'appello. Tutte le strade, e le prove raccolte, portano a lui.

I giudici scrivevano: "Converge, anzitutto, la verifica del luogo e dell'ora in cui l'imputato è risultato trovarsi rispetto a quelli in cui si trovava Mario al momento della sparizione". Mario Bozzoli, secondo la ricostruzione degli inquirenti, sarebbe stato ucciso l'8 ottobre 2015 nel reparto forni della fonderia, tra le 19.15 (dopo l'ultima telefonata alla moglie) e le 19.18, quando si verificò una "fumata anomala" al forno grande dell'azienda di famiglia, dove per i giudici fu gettato e bruciato il suo corpo, senza lasciare tracce evidenti, né durante né dopo. Il movente? I rancori contro lo zio per interessi societari e familiari. I resti di Mario Bozzoli non sono mai stati ritrovati.

Anche il movente del delitto secondo i giudici è stato acclarato: "Giacomo è l'unico in cui è risultato coesistere, unitamente all'odio ostinato e incontenibile già molto tempo prima rispetto all'omicidio, a sua volta germinato da un rancore altrettanto persistente e irremovibile nei confronti della vittima, anche l'interesse economico per ucciderla riconducibile agli interessi societari e familiari". Mario Bozzoli era "colpevole a suo avviso sia di lucrare dalla società, sia di intralciare i suoi progetti imprenditoriali". E il nipote era l'unico "che ripetutamente e senza freni aveva manifestato il desiderio di ucciderlo".

"La convinzione di voler fisicamente eliminare lo zio, quale ostacolo ai progetti imprenditoriali perseguiti da lui e dai suoi familiari, esprime il movente dei delitti commessi e assume valenza indiziaria per sostenere sussistente l'aggravante", scrivono ancora i giudici nelle motivazioni della sentenza. Mario Bozzoli sarebbe stato ucciso con "atroci modalità", senza che questo provocasse nel nipote Giacomo "alcuna titubanza". Dopo aver commesso "l'orrendo crimine", il nipote si sarebbe preoccupato come prima cosa di "eliminare dal proprio smartphone tutti quei messaggi che avrebbero potuto coinvolgerlo".