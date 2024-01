Precipita mentre pulisce una grata davanti al bar: Giacomo è morto in ospedale

Giacomo Sandrini è morto in ospedale: il 49enne non è sopravvissuto ai traumi riportati a seguito della tremenda caduta di una settimana fa, quando precipitò nel vuoto per più di 4 metri, in una bocca di lupo che si trova davanti a un bar di Castiglione delle Stiviere, nel Bresciano. Secondo quanto ricostruito da carabinieri e polizia Locale, Sandrini stava pulendo la grata di un tombino. Il 49enne si sarebbe offerto spontaneamente di dare una mano: dopo aver rimosso la prima grata si sarebbe appoggiato sulla seconda, che però avrebbe ceduto sotto il suo peso facendolo precipitare di sotto.

I soccorsi e la corsa in ospedale

Immediata era scattata la chiamata al 112. La centrale operativa aveva inviato sul posto l'automedica e un'ambulanza di Soccorso Azzurro, mentre da Verona era stato fatto decollare l'elicottero: intubato e stabilizzato e poi caricato a bordo del velivolo, venne ricoverato in codice rosso nell'ospedale veronese di Borgo Trento. Qui è rimasto aggrappato alla vita, per sette giorni esatti, nel reparto di Rianimazione: fino al tragico epilogo di mercoledì.

Giacomo Sandrini, per gli amici semplicemente James, aveva 49 anni: la famiglia ha acconsentito alla donazione degli organi. La salma verrà a breve riconsegnata ai familiari, terminati gli accertamenti di rito. Poi potrà essere organizzato il funerale.